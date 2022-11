FC Bayern, News und Gerüchte: Lucas Hernández offenbar vor Vertragsverlängerung beim FCB

Lucas Hernández steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Bei Noussair Mazraoui gibt es nach seiner Verletzung noch keine genaue Diagnose. Außerdem: Kingsley Coman bricht das Training bei der französischen Nationalmannschaft ab. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Die News und Gerüchte rund um den FC Bayern München an den Vortagen:

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte direkt nach der Verletzung bereits klargestellt, im Winter keinen Ersatz für Hernández verpflichten zu wollen. "Wir werden nichts auf dem Transfermarkt machen. Erstens wäre es wahrscheinlich sehr teuer und zweitens ist auch nichts auf dem Markt. Zudem stehen wir zu 100 Prozent zu Lucas Hernández und werden ihm alle Unterstützung geben, damit er so schnell wie möglich gesund wird."

In der laufenden Saison absolvierte der Innenverteidiger elf Einsätze für den FC Bayern, in denen er ein Tor erzielte und eine Vorlage beisteuerte. Bereits zwischen Mitte September und Ende Oktober war Hernández wegen eines Muskelbündelrisses verletzt ausgefallen.

Nachdem Hernández nun unerwartet früher aus Katar zurückkehrt, könnte es eine Unterschrift dementsprechend schon in naher Zukunft geben - auch als Zeichen der Unterstützung während der schweren Zeit. Sein aktuelles Arbeitspapier ist noch bis Juni 2024 datiert.

Nach einem Kreuzbandriss, den er sich im ersten WM-Spiel Frankreichs gegen Australien zugezogen hat, wird Innenverteidiger Lucas Hernández dem FC Bayern aller Voraussicht nach bis zum Ende der laufenden Spielzeit fehlen. Am Donnerstagabend wurde er nach Klub-Informationen in Innsbruck erfolgreich operiert.

© getty

FC Bayern München, News: Mazraoui-Einsatz noch offen

Neben Lucas Hernández erwischte es am ersten Gruppen-Spieltag der WM noch einen anderen Bayern-Akteur in Sachen Verletzung. Auch Marokkos Noussair Mazraoui musste in der ersten Partie seiner Mannschaft gegen Kroatien vorzeitig das Feld verlassen.

Der Außenverteidiger hatte sich eine Blessur zugezogen und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Anders als bei Hernández gibt es bei ihm aber noch keine genauere Diagnose.

"Mazraoui hat sich eine Verletzung an der linken Hüfte zugezogen", berichtete Marokkos Mannschaftsarzt Abderrazak Hifti in einem Statement: "Er wurde untersucht, aber wir wissen immer noch nicht, ob er für die nächsten Spiele zur Verfügung steht."

Eine genaue Diagnose wird erst in den kommenden Tagen erwartet, wenn weitere Untersuchungen durchgeführt wurden.