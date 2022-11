FC Bayern München, News und Gerüchte: Kreuzbandriss bei Lucas Hernández - FCB-Transfer-Strategie von Hasan Salihamidzic

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat während der Weltmeisterschaft weitere Aufgaben für den Kader des FC Bayern München. Lucas Hernández erleidet bei der Nationalmannschaft einen Kreuzbandriss. Alle News und Gerüchte rund um den FCB findet ihr hier.

Bereits im Sommer wollte Julian Nagelsmann ihn unbedingt verpflichten, es scheiterte jedoch an einer Nicht-Übereinkunft mit seinem aktuellen Verein. Doch eine Vertragsverlängerung bei RBL über den kommenden Sommer hinaus sei keine Option. Nach dem Bericht hat Laimer einen entsprechenden Vorstoß der Leipziger zurückgewiesen. Auch der FC Chelsea sei mit einer Offerte abgewiesen worden. Derzeit sei zudem der FC Liverpool noch an Laimer dran.

Während ein Großteil der Spieler des FC Bayern München sich aktuell in Katar bei der Weltmeisterschaft aufhalten, arbeitet Sportvorstand Hasan Salihamidzic in München weiter am Kader des FCB. Wie die Sport Bild berichtet, soll ein Spieler weiterhin Priorität haben: Leipzigs Konrad Laimer. Am besten soll er ablösefrei im Sommer kommen.

Bayern-Innenverteidiger Lucas Hernández startete am Dienstagabend bei Frankreichs Weltmeisterschafts-Auftakt gegen Australien auf der linken Abwehrseite, zog sich aber schon nach neun Minuten bei einer Abwehraktion einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu, wie die französische Nationalmannschaft in der Nacht bekannt gab.

Dabei helfe zudem Musialas Flexibilität - am besten kombiniert mit der von Thomas Müller, wie der Youngster verrät. "Thomas ist eine geborene Nummer 10", schwärmte Musiala. Doch weil sowohl er als auch Müller auf verschiedenen Positionen einsetzbar sind, wisse die Verteidigung nie, was kommt. "Das gefällt mir, so können wir die Gegner verwirren", freute sich Musiala.

© getty

FC Bayern, News: Mathys Tel nutzt die internationale Bühne

Mathys Tel ist zwar nicht mit der A-Nationalmannschaft in Katar, verweilt dafür aber aktuell bei der U19 der Franzosen. Und dort läuft es für das Sturmjuwel des FCB hervorragend. Bereits im ersten Spiel dieser Abstellungsperiode (7:0 gegen Kasachstan) erzielte Tel gleich drei Tore und legte zwei weitere Treffer seiner Kollegen vor.

Im zweiten Spiel der U19-EM-Qualifikation traf er beim 2:0 gegen Island zwar nicht, doch das holte er am Dienstagabend nach. Beim 3:1-Auswärtssieg in Schottland ebnete Tel mit dem 1:0 den Weg, legte mit dem 2:0 nach und verließ in der 72. Minute beim Stand von 3:0 das Feld. Wenn der 17-Jährige in dieser Form aus der Winterpause zurück zu den Bayern kommt, könnte er ein echter Anwärter auf vermehrte Spielzeit beim Rekordmeister sein.

Beim FCB gab es für ihn bisher fast nur Kurzeinsätze. Erst zwei Mal stand er in der Startelf. In vier Champions-League-Einsätzen traf er zwar nicht, doch seine Quote in der Bundesliga kann sich sehen lassen: Drei Treffer in 163 Spielminuten - das ergibt ein Tor etwa alle 54 Minuten. Eric Maxim Choupo-Moting traf in der Hinrunde alle 87 Spielminuten für den FCB.