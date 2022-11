FC Bayern München, News und Gerüchte: "Ein Fehler!" Oliver Kahn kritisiert die FIFA

Oliver Kahn vom FC Bayern München hat das Verhalten der FIFA rund um die One-Love-Diskussionen als Fehler bezeichnet. Ein Experte macht Sadio Mané Hoffnungen für ein Comeback gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Schlüsselspielerin Sarah Zadrazil hat ihren Vertrag langfristig verlängert. Hier gibt es News und Gerüchte rund um den FCB.

Die News und Gerüchte rund um den FC Bayern München an den Vortagen:

© getty

FC Bayern München, News: "Ein Fehler!" Oliver Kahn kritisiert FIFA für One-Love-Debakel

Oliver Kahn hat sich zu den Diskussionen rund um die One-Love-Kapitänsbinde geäußert. "Die FIFA hätte sich viel früher mit den nationalen Verbänden dazu kurzschließen können", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München der Bild-Zeitung: "Dass es offenbar keinen Dialog zu diesem Thema gab, ist ein Fehler."

Die Wut über die Entscheidung solle seiner Meinung nach aber nicht an den Spielern ausgelassen werden. Auch Bayern-Kapitänin Lina Magull äußerte sich zu diesem Thema. "Die FIFA tut sich keinen Gefallen damit, gerade bestimmte Äußerungen zu tätigen, die die Menschen befriedigen sollen, aber überhaupt keinen Sinn ergeben; die einfach nur gesagt werden, damit was gesagt wird", sagte die Nationalspielerin bei web.de: "Das ist wenig authentisch und nicht ehrlich, und das ist es, was nervt."

Erst kurz vor dem zweiten Spieltag der Weltmeisterschaft in Katar hatte sich die FIFA dazu entschieden, die Kapitänsbinde mit dem bunten Herzen, das für Vielfalt stehen soll, zu verbieten. Wer diese nun doch trägt, riskiert eine gelbe Karte. Hier erfahrt Ihr mehr zu den möglichen Sanktionen und der Vorgeschichte.