FC Bayern München, News und Gerüchte: Nach Rassismus-Vorwurf - ehemaliger FCB-Mitarbeiter klagt

Ein ehemaliger Zeugwart des FC Bayern München ist nach seiner fristlosen Entlassung vor das Arbeitsgericht gegangen. FCB-Star Benjamin Pavard wird nach dem WM-Auftaktspiel von Frankreich harsch kritisiert. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

Die News und Gerüchte rund um den FC Bayern München an den Vortagen:

Reschkes Anwalt reagierte wie folgt: "Da höre ich nichts Neues. Mein Mandant ist verbrannt in der Branche. Es ist absehbar, dass er nur noch als Hausmeister einen Job findet. Da verdient er 1.800 Euro weniger. Er würde am liebsten seinen Traumjob (Zeugwart, Anm. d. Red.) weitermachen." Reschkes Ziel sei eine Abfindung. Der Prozess soll Mitte Dezember fortgesetzt werden.

Der FC Bayern reagierte umgehend mit einer fristlosen Kündigung, gegen die Reschke nun klagt. Am Mittwoch schlug die Richterin als Vergleich eine ordentliche Kündigung bis zum 30. November vor. Der Kläger selbst war nicht vor Ort, sondern ließ sich vor dem Arbeitsgericht durch seinen Anwalt vertreten.

Der ehemalige Zeugwart des FC Bayern, Thomas Reschke, hat vor dem Münchner Arbeitsgericht gegen seine fristlose Entlassung beim deutschen Rekordmeister geklagt. Im Februar wurde der 51-Jährige vom FCB rausgeschmissen, nachdem Mitarbeiter des Vereins gehört hatten, wie er in Bezug auf Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting zu seiner Tochter gesagt haben soll: "Solche brauchst du mir nicht mit nach Hause bringen."

© getty FCB-Verteidiger Benjamin Pavard musste nach dem WM-Auftakt Frankreichs Kritik einstecken.

FC Bayern, News: FCB-Star Benjamin Pavard abgestraft

Zwar hat Frankreich den WM-Auftakt gegen Australien mit 4:1 für sich entschieden, Bayern-Star Benjamin Pavard konnte dabei allerdings nicht überzeugen. Im Gegenteil, die französische Presse strafte den 26-Jährigen mit schlechten Noten ab.

Der Verteidiger war beim einzigen Gegentor der Franzosen nicht rechtzeitig hinten, auch in anderen Szenen sah er nicht gut aus. Dafür kassierte er von der französischen Sportzeitung L'Equipe nur eine vier, wobei zehn die Bestnote ist. RMC Sport verteilte gar nur eine drei an Pavard.

Bessere Noten bekam derweil FCB-Teamkollege Dayot Upamecano. Der 24-Jährige wurde von beiden Medien mit einer sieben ausgezeichnet, die L'Equipe sah dabei die "Münchner Version" des Innenverteidigers. Upamecano spielte gegen Australien insgesamt 114 erfolgreiche Pässe.

Pavard hatte in den vergangenen Wochen immer wieder Abschiedsgedanken vom FCB geäußert. Er sei bereit, außerhalb Deutschlands "neue interessante Projekte in Betracht zu ziehen", sagte er zum Beispiel der Gazzetta dello Sport. Laut Sky strebt Pavard bereits einen Wechsel vor Vertragsende 2024 an, dafür wolle er bei der WM Werbung für sich machen.