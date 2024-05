BVB, News und Gerüchte: Dortmund-Interesse an England-Talent Baylee Dipepa

© imago images

BVB, Gerücht: Dortmund im Rennen um Baylee Dipepa

Borussia Dortmund interessiert sich für Baylee Dipepa. Das berichtet die englische Zeitung Daily Mail. Demnach sind die Borussen allerdings nicht die Einzigen, die hinter dem 17-jährigen Talent vom englischen Viertligisten Port Vale her sind. Manchester United soll aktuell die besten Aussichten haben, sich die Dienste von Dipepa zu sichern. Darüber hinaus sollen aus England noch Newcastle United und West Ham United an ihm dran sein, auch RB Leipzig wird ein Interesse am Angreifer nachgesagt.

Aktuell spielt Dipepa mit Englands U17 bei der Europameisterschaft. Beim 4:0 im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich erzielte er das zweite Tor.

In der abgelaufenen Saison kommt er auf drei Tore und zwei Vorlagen in 22 Einsätzen für Port Vale.