BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund will bei Transfer von Stuttgarts Serhou Guirassy offenbar zügig handeln

© getty

BVB, Gerücht: Dortmund will bei Serhou Guirassy schnell handeln

Der Wechsel von Serhou Guirassy zu Borussia Dortmund könnte sich beschleunigen. Der BVB will den Stürmer des VfB Stuttgart, dessen Ausstiegsklausel in diesem Sommer für Bundesligisten lediglich 17,5 Millionen Euro betragen soll, laut eines Bericht der Ruhr Nachrichten so schnell wie möglich verpflichten.

Trumpf soll vor allem das sehr gute Verhältnis des neuen Dortmunder Kaderplaners Sven Mislintat zu Guirassy und dessen Umfeld sein. Mislintat holte den Angreifer einst nach Stuttgart und kennt somit auch dessen Vertragsdetails gut. Es heißt, Guirassy würde dem Ruf Mislintats erneut folgen wollen.

Ein Wechsel des 28-Jährigen zur Borussia, so die Ruhr Nachrichten, würde sich auch auf die beiden bisherigen Stürmer im BVB-Kader Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko auswirken. Bei beiden sei Dortmund gesprächsbereit hinsichtlich eines Wechsels.

Allerdings gehört Haller zu den Top-Verdienern und durcherlebte eine schwierige, von Verletzungen geprägte Saison. Fraglich daher, ob das Gesamtpaket des Ivorers mögliche Interessenten nicht abschrecken könnte.

Moukoko dürfte andernorts wohl ebenfalls nicht auf sein kolportiertes Jahresgehalt von rund 5,5 Millionen Euro kommen. Der Youngster soll zudem kein großes Interesse daran haben, den Verein zu verlassen. Beide Angreifer stehen in Dortmund noch bis 2026 unter Vertrag.