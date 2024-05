BVB, News und Gerüchte: Bekommt Borussia Dortmund Ian Maatsen für unter 30 Millionen Euro?

© getty

BVB, Gerücht: Serhou Guirassy könnte Borussia Dortmund bis zu 50 Millionen kosten

Wie zuletzt berichtet, scheint Borussia Dortmund Stürmer Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart so schnell wie möglich verpflichten zu wollen. Dessen Ausstiegsklausel in diesem Sommer für Bundesligisten beträgt offenbar lediglich 17,5 Millionen Euro.

Nun hat die Bild vorgerechnet, mit welchem Gesamtpaket der BVB bei Guirassy ungefähr rechnen muss. Der begehrte Angreifer, der in der vergangenen Spielzeit 30 Tore in 30 Spielen markierte, erwarte demnach eine Handgeldzahlung von über zehn Millionen Euro. Eine Zahlung in dieser Größenordnung sollen die Westfalen bereits bei der Vertragsverlängerung von Youssoufa Moukoko im Frühjahr 2023 getätigt haben.

Guirassy, der rund drei Millionen Euro in Stuttgart verdient, würde in Dortmund zudem ein deutlich höheres Gehalt beziehen. Rechnet man Ablösesumme, einen Vertrag von mindestens drei Jahren Dauer sowie das Handgeld zusammen, könnte der Guineer rund 50 Millionen Euro kosten.

Um Guirassy zum BVB zu holen, müsste der Verein wohl Moukoko oder Sébastien Haller verkaufen. Allerdings liegen für beide Stürmer nach Angaben der Boulevardzeitung aktuell keine Angebote vor.