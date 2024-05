BVB, News und Gerüchte: "Es kann überwältigend sein!" Mats Hummels warnt Teamkollegen - Leihe von Jadon Sancho teurer als gedacht?

© getty

BVB, News: Mats Hummels spricht Warnung vor CL-Finale aus

Noch eine Woche bis zum großen Showdown in Wembley gegen Real Madrid. Mats Hummels, könnte man meinen, kann nichts mehr schocken, doch das BVB-Urgestein warnt vor der Dynamik großer Endspiele. "Das größte Spiel ist das Finale der Weltmeisterschaft, das zweitgrößte ist das Finale der Champions League", erzählte der 35-Jährige im BVB-eigenen Interview. "Ich habe beide gespielt. Normalerweise bin ich jemand, der sich auf dem Platz voll und ganz auf sein Spiel konzentriert, unabhängig von der Bedeutung oder dem Moment. Aber vor und während der beiden Spiele war das Gefühl ganz anders. Die Bedeutung ist so groß, dass man sich darauf vorbereiten muss. Es kann überwältigend sein. Man muss aufpassen, dass man sich dadurch nicht kleiner fühlt, als man ist."

Vor Real Madrid habe er den größten Respekt, freue sich aber auf eine besondere Gelegenheit: "Es ist fantastisch, ein Finale gegen sie zu spielen und die Chance zu haben, sie zum ersten Mal seit ungefähr 40 Jahren in einem internationalen Finale zu schlagen."

In einer an Höhepunkten reichen Champions-League-Spielzeit blieben Hummels vor allem zwei Momente besonders lebhaft im Gedächtnis. "Diese Bilder von uns mit unseren Fans da draußen werde ich nie vergessen", erinnerte sich Hummels an den gemeinsamen Jubel der BVB-Stars und ihrer mitgereisten Anhänger über den Finaleinzug in Paris Anfang Mai.

Auch auf eine Szene aus dem Viertelfinale blickt Hummels gern zurück: "Wir hatten viele schöne Momente, aber mein Lieblingsmoment war das Tor von Marcel Sabitzer, das 4:2 gegen Atlético zu Hause. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich darüber spreche."

Der BVB trifft am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion auf Real Madrid. Dortmund will den zweiten Champions-League-Triumph nach 1997 einfahren. Die Königlichen um die DFB-Stars Toni Kroos und Antonio Rüdiger und den Ex-Dortmunder Jude Bellingham nehmen den 15. Triumph im bedeutendsten europäischen Klubwettbewerb ins Visier.