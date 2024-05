BVB, News und Gerüchte - Geheimtest vor Wembley: Edin Terzic überrascht mit Aufstellung bei Borussia Dortmund

© getty

BVB, News: Marco Reus verrät Zeitpunkt, ab dem man ans CL-Finale glaubte

Borussia Dortmund veröffentlicht vor dem Champions-League-Endspiel gegen Real Madrid am kommenden Wochenende in diesen Tagen einige Spieler-Interviews auf der vereinseigenen Homepage. Diesmal an der Reihe: Marco Reus.

Der scheidende Mittelfeldspieler hat dabei verraten, ab wann das Team den Glauben entwickelte, es bis ins Finale nach Wembley zu schaffen: "Wir haben daran geglaubt, nachdem wir gegen Eindhoven gespielt haben. Es ist ein kurzer, aber harter Weg ins Finale. Es sind nicht viele Spiele."

Über die zahlreichen Erfolge auf dem Weg nach London sagte Reus: "Diese fröhlichen Gesichter. Die ganzen Augenblicke begreift man erst hinterher, wenn man darüber nachdenkt und Videos sieht. Diese ausgelassene Stimmung und Atmosphäre in der Kabine. Das Gefühl zu haben: Wir stehen im Finale! Das ist etwas ganz Wunderbares, an das sehr wenige geglaubt haben. Vom Schlusspfiff in Paris bis in die frühen Morgenstunden gab es schöne Momente."

Freudige Situationen gab es für die Dortmunder in dieser Saison in der Königsklasse eine Menge. "Das Halbfinale in Paris ist einer der Momente", sagte Reus und führte aus: "Wenn man im Viertel- oder Halbfinale steht, ist es klar, dass das Finale das Ziel ist. Wenn man es schafft, fällt viel von einem ab, obwohl wir als Borussia Dortmund nicht den großen Druck hatten wie Paris oder andere Vereine, die über Jahre das große Ziel hatten, ins Finale zu kommen."

Reus weiter: "Es ist unbeschreiblich, dass der Name Borussia Dortmund im Finale steht, weil es das größte Spiel ist, das man im Vereinsfußball erreichen kann. Es herrscht eine große Vorfreude."