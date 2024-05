Leon Goretzka ist die tragischste Figur: Kommentar zu Deutschlands EM-Kader von Julian Nagelsmann

© getty

DFB-Kader: Das Risiko bei Nagelsmanns Vorgehen

Hummels hätte sich mit seinen starken Leistungen in der Rückrunde einen Kaderplatz absolut verdient gehabt - wobei seine Schnelligkeitsdefizite in Nagelsmanns System durchaus problematisch hätten werden können. Auch Goretzka bewies seine unbestrittene Klasse. Nicht so konstant wie Hummels zwar, aber ebenfalls auf allerhöchstem Niveau bei den Champions-League-Viertelfinals gegen den FC Arsenal.

Der Verzicht auf Hummels ist sportlich wohl einen Tick weniger nachvollziehbar. Der auf Goretzka für ihn persönlich tragischer. Mit seinen 29 Jahren - sechs weniger als Hummels - ist er im besten Fußball-Alter. Anders als Hummels hat er mit der Nationalmannschaft noch keinen großen Erfolg gefeiert. Wiederholt betonte er in den vergangenen Wochen, wie wichtig ihm eine Teilnahme an der Heim-EM wäre. Goretzkas Nicht-Nominierung kommt wohl noch mehr als Hummels' einem persönlichen Tiefschlag gleich.

Nagelsmanns Entscheidung ist zwar hart, aber auch schlüssig. Der Bundestrainer hat sich bereits auf eine Startelf ohne die beiden Routiniers festgelegt und will nicht das Risiko eingehen, dass sie auf der Bank für Missmut sorgen. Gerade bei Goretzka ist diese Sorge durchaus berechtigt, man denke an sein schmollendes Verhalten nach dem entscheidenden Meisterschaftsspiel der vergangenen Saison oder nun beim Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid, als er jeweils nicht in der Startelf gestanden hatte. Wiederholt kam Nagelsmann bei seiner Pressekonferenz darauf zurück, auf Spieler mit passenden "Wesens- und Charakterzügen" zu setzen.

In der Kadertiefe vertraut Nagelsmann deshalb zwar formstarken, aber unerfahreneren und womöglich auch etwas weniger talentierten Spielern, die einen Bankplatz eher still akzeptieren und weiterhin pure Freude ausstrahlen. Es ist ein Kader der Harmonie, der aber auch Risiken birgt. Und zwar, sobald für die Startelf eingeplante Spieler aus welchem Grund auch immer unpässlich sind. Auf der Bank hat Nagelsmann vielleicht lieber einen Waldemar Anton als einen Mats Hummels. Aber wie wäre es in der Startelf eines möglichen EM-Finals?