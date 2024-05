BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund zeigt angeblich Interesse an Verpflichtung von Bruder von Jude Bellingham - Rekordablöse für Randal Kolo Muani?

© getty

BVB, Gerücht: Borussia Dortmund mit Interesse an Jobe Bellingham

Im vergangenen Sommer verkaufte Borussia Dortmund Jude Bellingham für über 100 Millionen Euro nach Madrid. Nun könnte offenbar der nächste Bellingham zum BVB wechseln. Wie das Portal Football Insider nämlich berichtet, sind die Schwarzgelben an Judes Bruder Jobe interessiert.

Der 18-Jährige spielte wie Jude noch bis vor dieser Saison beim englischen Zweitligisten Birmingham City, wechselte dann aber zum AFC Sunderland, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Dem Bericht zufolge sind die Black Cats derzeit in finanzieller Schieflage und müssen in diesem Sommer Transfereinnahmen generieren. Ein Abgang von Bellingham könnte daher das nötige Geld in die Kassen spülen.

Bei Sunderland stand Bellingham in der abgelaufenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend 47-mal auf dem Rasen, wobei ihm sieben Tore und eine Vorlage gelangen. Ähnlich wie sein zwei Jahre älterer Bruder kommt Jobe hauptsächlich im zentralen und offensiven Mittelfeld zum Einsatz.