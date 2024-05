Gegen den Willen des BVB? Giovanni Reyna setzte wohl Leihgeschäft zu Nottingham Forest durch

BVB-Leihgabe Giovanni Reyna spielt kaum

In nur zwei Partien stellte ihn Trainer Nuno Espirito Santo in die Startelf. Viermal stand Reyna gar nicht im Kader, in drei Begegnungen saß er über die gesamten 90 Minuten auf der Bank. Schon zuvor in Dortmund, wo der 21-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag steht, spielte Reyna selten. BVB-Trainer Edin Terzic berief ihn nur einmal in der Bundesliga in die Anfangsformation.

Reyna spielt seit 2019 für die Borussia und absolvierte dort bislang 121 Pflichtspiele bei den Profis. In diesen gelangen ihm 17 Tore und dieselbe Anzahl an Vorlagen.