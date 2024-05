BVB, News und Gerüchte: Ausstiegsklausel niedriger als gedacht? Transferziel Serhou Guirassy könnte für Borussia Dortmund zum Schnäppchen werden

© getty

BVB, News: Borussia Dortmund plant Korso nach Champions-League-Finale

Borussia Dortmund plant für den Tag nach einem eventuellen Champions-League-Sieg nach der Rückkehr aus London einen Korso durch die Stadt. Die Mannschaft würde sich am Sonntag, 2. Juni, ab 16.09 Uhr den BVB-Fans auf einer vier Kilometer langen Strecke von der Westfalenhütte über den Borsigplatz bis zum Ziel Hoher Wall/Ecke Lange Straße präsentieren. Geplante Dauer: vier Stunden.

Dortmund bestreitet das Finale der Königsklasse am 1. Juni (21.00 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion gegen Real Madrid. Bei der Partie gebe es an drei Standorten in Dortmund zudem Public Viewing, teilte der BVB mit: am Fredenbaum-Platz (Festplatz Eberstraße), am Hansaplatz und in den Westfalenhallen 3 und 4.