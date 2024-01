Jadon Sancho vor der Rückkehr zum BVB: Nostalgie-Transfer mit drei großen Aber

© getty

Bringt Sancho noch mehr Trubel ins Team?

Das dritte Aber bei Jadon Sancho ist die Disziplin. Braucht das Team nach einer zum Ende sehr unruhigen Hinrunde nun einen Spieler, der sich in der BVB-Vergangenheit mannschaftsintern nicht immer an Regeln gehalten und mit Aktionen abseits des Spielfelds für Schlagzeilen gesorgt hat? "Er wird ja auch älter und reifer. Ich glaube schon, dass er sich in der Hinsicht verbessert hat", meinte Kapitän Can - wobei das wohl eher ein Wunsch des Ex-Mannschaftskameraden war.

Die fehlende Disziplin war im September in den Medien noch als der Grund angeführt worden, warum Dortmund niemals Sancho zurückholen werde. Das, was früher regelmäßig Geld in die BVB-Mannschaftskasse brachte, war angeblich die wiederholte Unpünktlichkeit Sanchos, die aber auch die Strafen nicht abstellen konnten. Was die Klub-Bosse mehrfach verärgert haben soll, war allerdings auch die Art und Weise, wie sich Sancho via Social Media präsentierte. An freien Tagen war er mit dem Privatjet unterwegs, gönnte sich mal einen Luxus-Urlaub in Dubai oder zockte an der Konsole bis tief in die Nacht - alles vor den Augen seiner Follower. "Ein außergewöhnlicher Fußballer, der nicht nur auf dem Platz auffällig ist, sondern ab und zu auch außerhalb des Platzes", meinte Dortmunds ehemaliger Manager Michael Zorc vielsagend.

Was der BVB in der aktuellen Situation ausschließlich gebrauchen kann, ist ein Jadon Sancho, der mit dem Ball am Fuß ein gutes Bild abgibt. Sollten die Dortmunder sich trotz der drei Aber dafür entscheiden, dem Engländer ein zweites Mal zu vertrauen, könnten sie es wohl auch verkraften, wenn die BVB-Fans am Ende im Sommer auch diesem halben Jahr hinterhertrauern.