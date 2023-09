Eine geisterhafte Figur: Wie Jadon Sancho bei Manchester United schon wieder auf dem Abstellgleis landete

Vor gerade einmal zwei Jahren wurde Jadon Sancho noch hochgejubelt. Doch seither hat sich der frühere Dortmunder bei Manchester United immer mehr ins Abseits manövriert.

SPOX und GOAL zeichnen den Aufstieg und Fall eines der größten Talente Englands nach, das in der Bundesliga brillierte, aber in seiner Heimat nicht zurechtkommt.

Die Fans nahmen an, dass er verletzt sei, aber nach dem Spiel gab Erik ten Hag eine überraschend ehrliche Antwort auf die Frage nach Sanchos Fehlen: "Wir haben ihn aufgrund seiner Leistungen im Training nicht mitgenommen. Man muss bei Manchester United jeden Tag auf hohem Niveau spielen. In der ersten Reihe kann man Entscheidungen treffen, deshalb wurde er in diesem Spiel nicht in den Kader berufen."

In der Saison 2023/24 kam Sancho in den ersten drei Spielen nur zu Kurzeinsätzen, beim FC Arsenal (1:3) fehlte er dann komplett.

In der vergangenen Saison stand er mehrere Monate lang nicht im Kader von United. Als der 23-Jährige zurückkehrte, war er nur selten gut ins Spiel eingebunden. Das Tempo, seine Physis und der Einfallsreichtum, die ihn zu einem so vielversprechenden Spieler gemacht hatten, waren wie weggeblasen.

Manchester United hatte jahrelang versucht, Jadon Sancho zu verpflichten. Wer konnte es den Red Devils verdenken? Der Flügelstürmer hatte sich in der Bundesliga beim BVB zu einem tollen Spieler entwickelt und war am Ende seiner Zeit in Dortmund in fast jedem Spiel an einem Tor beteiligt gewesen.

© getty

Jadon Sancho: Groß geworden in den Straßen Süd-Londons

Sancho ist in Kennington, im Süden Londons, geboren und aufgewachsen. Der Süden der Hauptstadt hat sich in den letzten zehn Jahren zu einer Brutstätte des Fußballs entwickelt. Eine Studie aus dem Jahr 2021 ergab, dass zehn Prozent der Premier-League-Spieler aus diesem Gebiet unterhalb der Themse stammten.

Joe Gomez, Ruben Loftus-Cheek, Aaron Wan-Bissaka, Eberechi Eze und Tammy Abraham sind nur einige der Spieler, die aus der Südlondoner Fußballszene hervorgegangen sind, die das Zentrum der von Rio Ferdinand präsentierten Fernsehserie South of the River war. Und Sancho, dessen Fähigkeiten auf den unbarmherzigen Betonplätzen der Gegend, den so genannten Käfigen, verfeinert wurden, war der größte Star der Gegend.

Jadon Sancho: Ausgebildet in Watford

Obwohl er aus dem Süden des Landes stammt, sammelte Sancho seine ersten Erfahrungen im Norden der Hauptstadt bei Watford. Dorthin ging er im Alter von sieben Jahren und blieb bis zu seinem 15.

Obwohl er den Verein vor einem möglichen Übergang zu den Profis verließ, hat er sehr gute Erinnerungen an seine Zeit bei den Hornets. "Watford hat mir sehr viel Spaß gemacht", sagte Sancho 2022 auf der Website von Manchester United: "Ich war glücklich, als ich dort war und ich hatte viele Freiheiten im Spiel. Das ist es, was mich glücklich macht und mich zum besten Spieler macht, der ich sein kann - wenn ich einfach frei bin und das tue, was ich liebe. In Watford habe ich viel an meinen Fähigkeiten gearbeitet und ich wollte den Leuten zeigen, was ich kann."

Jadon Sancho: Wechsel zum anderen Teil Manchesters

Sanchos Talent sprach sich im ganzen Land herum, 2015 kam Manchester City auf ihn zu. Sancho sagte, der Wechsel zu den Skyblues "war eine gute Gelegenheit, aus dem Viertel herauszukommen. Dort gab es eine Menge schlechter Einflüsse".

Er spielte in der gleichen U18-Mannschaft wie Phil Foden und Brahim Diaz (heute Real Madrid), sehnte sich aber nach einer Chance auf einen Platz in der ersten Mannschaft. Als er bei der Vorbereitungstour durch die Vereinigten Staaten 2017 nicht im Kader von Pep Guardiola stand, während Foden mitreisen durfte, wurde Sancho wütend und nahm nicht mehr am Training teil.