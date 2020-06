BVB-Matchwinner Emre Can rüffelt Jadon Sancho nach Friseurbesuch: "Darf er sich nicht mehr leisten"

Emre Can (26) von Borussia Dortmund hat seinen Teamkollegen Jadon Sancho (20) zu mehr Disziplin aufgefordert. Gleichzeitig hofft der BVB-Matchwinner gegen Hertha BSC (1:0) darauf, "noch viele Jahre" mit Trainer Lucien Favre zu arbeiten.

"Wir wissen, dass er in manchen Dingen einfach disziplinierter sein muss, das weiß er selber aber auch", sagte der Defensivspieler bei Sky angesprochen auf die jüngsten Fehltritte des Engländers.

Sancho wurde gemeinsam mit Mitspieler Manuel Akanji am Freitag von der DFL wegen Verstoßes gegen des Hygienekonzept mit einer Geldstrafe in unbekannter Höhe belegt. Sancho selbst bezeichnete die Strafe später auf Twitter als "absoluter Witz". Zuvor war außerdem über einen unerlaubten Trip nach England während der Corona-Pause berichtet worden. Ein Umstand, den Sportdirektor Michael Zorc am vergangenen Donnerstag klar dementierte.

Borussia Dortmund - Hertha BSC: Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © imago images 1/16 Borussia Dortmund gewinnt das Spitzenspiel des 30. Bundesliga-Spieltags mit 1:0 (0:0) gegen die Berliner Hertha und profitiert damit von den Patzern der Konkurrenz im Rennen um die CL-Plätze. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler im Überblick. © imago images 2/16 ROMAN BÜRKI: Der Schweizer zeigte sich ein Mal unsicher bei einem Rückpass. Sonst bekam er kaum etwas zu tun und blieb ohne Fehler. Note: 3,5. © imago images 3/16 LUKASZ PISZCZEK: Das Duell gegen Lukebakio gewann der Pole, allerdings kam es selten dazu. Das lag aber auch daran, dass er oft genau richtig stand - auch nach Lukebakios früher Auswechslung. Note: 2,5. © imago images 4/16 EMRE CAN: Gab als Innenverteidiger viele Kommandos und fand sich gut zurecht. Im Spielaufbau kein Mats Hummels, aber dafür mit dem wichtigen Siegtor. Note: 2. © imago images 5/16 MANUEL AKANJI: Der in der Hinrunde häufig fehlerbehaftete Schweizer bestätigte seine aufsteigende Form. Führte in Luft und auf dem Boden acht Zweikämpfe und verlor keinen einzigen. Dazu einige gute Bälle bei der Spielauslösung. Note: 2. © imago images 6/16 ACHRAF HAKIMI: Machte ein gutes, aber kein überragendes Spiel. Dafür im Abschluss bzw. der Vorbereitung nicht präzise genug. Trotzdem einer der Aktivposten der Dortmunder. Note: 3. © imago images 7/16 THOMAS DELANEY: Wie gehabt bissig in den Zweikämpfen, ein richtiger Terrier. An ihm bissen sich die Berliner im Zentrum oft die Zähne aus. Note: 3. © imago images 8/16 AXEL WITSEL: Zehn Minuten vor dem Ende musste der Stratege vom Platz, aber nicht weil seine Leistung nicht passte. Die war ansprechend, auch wenn manchmal das Tempo fehlte. Note: 3,5. © imago images 9/16 RAPHAEL GUERREIRO: Wie er den Ball behandelt, ist eine Augenweide. Gegen eher defensive Gäste zu selten mit dem Platz, um wirklich zu glänzen - eine durchschnittliche Leistung. Note: 3,5. © imago images 10/16 JULIAN BRANDT: Kam als falscher Neuner zu selten in die Situationen, die ihn stark machen. Symptomatisch sein Fehlpass bei einem Drei-gegen-eins-Konter. Dafür mit tollen Vorlage zu Cans Treffer. Musste in der 67. Minute vom Platz. Note: 4,5. © imago images 11/16 JADON SANCHO: Zwar sehr bemüht, aber nicht im Ansatz so stark wie am Sonntag in Paderborn. Eine Großchance vergab er kläglich, eine weitere ließ er kurz vor Abpfiff liegen. Note: 4. © imago images 12/16 THORGAN HAZARD: Der Belgier tauchte auch immer mal wieder ganz vorne auf, doch im Abschluss fehlt ihm der Killerinstinkt. Aus taktischen Gründen musste er in der Schlussphase runter. Note: 4,5. © imago images 13/16 GIOVANNI REYNA: In den gut 25 Minuten auf dem Feld fiel der junge Amerikaner nicht wirklich auf. Das Spiel lief eher an ihm vorbei. Note: 4. © imago images 14/16 MATEU MOREY: Kam kurz vor dem Ende (79.) für Hazard, um die Defensive zu stärken. Das gelang ihm. Keine Bewertung. © imago images 15/16 LEONARDO BALERDI: Ersetzte Witsel (80.) und präsentierte sich ein Mal richtig stark in der Rückwärtsbewegung. Keine Bewertung. © imago images 16/16 MARCEL SCHMELZER: Der Ex-Kapitän kam wie schon in den letzten Spielen noch zu seinem Einsatz, als er in der 90. Minute Guerreiro ersetzte. Dieses Mal aber ohne Torbeteiligung. Keine Bewertung.

BVB: Jadon Sancho? "Er ist ein super Junge"

"Bei solchen Dingen muss er einfach schlauer sein und erwachsener werden. Solche Fehler darf er sich in Zukunft nicht mehr leisten", wurde Can diesbezüglich deutlich. "Man muss den Jadon führen. Er ist ein super Junge, auch außerhalb des Platzes. Er macht das nicht extra, um für einen Skandal zu sorgen. Vielleicht vertraut er in manchen Dingen zu viel anderen Menschen", so Can.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc gab zuletzt zu, dass Sancho gerne "Grenzen austesten" würde. Sportlich ist der Offensivspieler über jeden Zweifel erhaben. Nach 40 Pflichtspielen stehen 20 Tore und 20 Vorlagen zu Buche.

Can über Lucien Favre: "Er passt zu 100 Prozent zum BVB"

Anders als Sancho hatte BVB-Trainer Lucien Favre zuletzt die Zweifler auf seiner Seite. Nach der erneuten Niederlage gegen den FC Bayern München und der damit einhergehenden Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft stand der Schweizer wieder mal in der Kritik. Sogar über einen vorzeitigen Rücktritt am Saisonende stand wurde spekuliert. Ein Umstand, den Can nach dem 1:0-Sieg überhaupt nicht nachvollziehen konnte.

"Er ist ein großartiger Trainer", sagte der deutsche Nationalspieler, der seit der Winterpause für die Schwarz-Gelben aufläuft: "Manchmal wird gemeckert, was ich aber nicht verstehen kann, wenn man die Punkteausbeute und die Rückrunde sieht. Er passt zu 100 Prozent zum BVB. Ich hoffe, dass ich noch mehrere Jahre mit ihm hier arbeiten kann."

Favres Vertrag läuft im kommenden Jahr in Dortmund aus. Nach der 0:1-Niederlage gegen die Bayern hatte er angekündigt, "in ein paar Wochen" sprechen zu wollen.