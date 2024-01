BVB, News und Gerüchte: Giovanni Reyna "mehr als unzufrieden" bei Borussia Dortmund?

© getty

BVB, Gerücht: Borussia Dortmund liegt offenbar kein Angebot für Julian Rijkhoff vor

Die Zukunft von Nachwuchsstürmer Julian Rijkhoff beim BVB ist weiter offen. Der Niederländer wäre gerne fester Bestandteil im Training der Profis. Zu Saisonbeginn war vorgesehen, den 18-Jährigen in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga spielen zu lassen. Doch nachdem er dort an den ersten vier Spieltagen ohne Einsatzminute auf der Bank saß, wurde er wieder in die U19 beordert, wo er zuvor sehr erfolgreich gewesen war.

Zuletzt hieß es aus seiner Heimat, dass Rijkhoffs Ex-Klub Ajax Amsterdam großes Interesse an einer Verpflichtung zeigen würde. Das berichtete die Zeitung De Telegraaf. Eine Million Euro Ablöse stand im Raum. Auch der FC Barcelona soll auf Rijkhoff schielen.

Wie nun jedoch die Ruhr Nachrichten schreiben, liegt dem BVB kein offizielles Angebot für Rijkhoff vor. Ein Transfer noch im Winter sei dennoch nicht ausgeschlossen.

Bis dahin geht es für Rijkhoff bei der U19 weiter, er soll künftig aber wieder häufiger mit der zweiten Mannschaft trainieren. In 14 Pflichtspielen dieser Saison schoss Rijkhoff bislang elf Tore und legte vier Treffer auf.