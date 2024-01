Wechsel zu Ex-Berater von Cristiano Ronaldo: Arbeitet Giovanni Reyna an seinem Abschied vom BVB?

Giovanni Reyna von Borussia Dortmund hat den Berater gewechselt, wie die Bild berichtet. Bisher wurde der US-Amerikaner von Gestifute vertreten, nun kümmert sich die Agentur von Jorge Mendes um das Wohlhaben des Spielers. Der Portugiese hatte sich bis vor einiger Zeit für 19 Jahre um Cristiano Ronaldos Verträge und Wechsel gekümmert.

Nach einer Frissur des Wadenbeins war der Mittelfeldspieler seit Oktober 2023 wieder einsatzfähig - doch BVB-Trainer Edin Terzic gab dem 21-Jährigen nur 318 Einsatzminuten in elf Spielen.

Die Teilnahme an der Copa America mit Gastgeber USA könnte deshalb in Gefahr für Reyna sein, ein Wechsel steht im Raum.

Mit der Rückkehr von Jadon Sancho nach Dortmund verringern sich die Chancen auf Einsätze für Reyna. Ein neuer Berater könnte sich auch um einen neuen Arbeitgeber für den Mittelfeldspieler umsehen.

Der portugiesische Berater Mendes arbeitet derzeit mit Spielern wie João Félix, Ruben Dias, Bernardo Silva und Darwin Núñez zusammen, ist aber vor allem durch seine 19-jährige Tätigkeit für Cristiano Ronaldo bekannt.

Die Schwarz-Gelben sind am Samstag gegen den SV Darmstadt in der Bundesliga wieder im Einsatz. Dass Reyna in der Startelf steht, gilt als unwahrscheinlich.