BVB, News und Gerüchte - Ex-Trainer von Manchester United ist sicher: Leihe von Jadon Sancho "macht absolut Sinn"

BVB, News: Rangnick über Sancho-Leihe zum BVB: "Macht absolut Sinn"

Manchester Uniteds früherer Teammanager Ralf Rangnick hält die Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund für den richtigen Schritt. "In Manchester kam er jetzt nicht mehr zum Zug. Er muss jetzt in Dortmund wieder in einen Rhythmus und richtig in Form kommen. Aus seiner Sicht macht der Wechsel absolut Sinn", sagte Rangnick bei Sky.

Sancho habe seine beste Zeit in Dortmund gehabt "und hat, wenn er gesund war, auch bei mir immer gespielt. Allerdings war er nicht so unbekümmert wie in Dortmund", sagte Rangnick, "was aber auch der Gesamtsituation geschuldet war. Wenn er fit war, war er gesetzt und hat es unter mir gut gemacht."

Rangnick, mittlerweile Nationalcoach Österreichs, hatte den englischen Nationalspieler bei ManUnited von Dezember 2021 bis Mai 2022 trainiert und erinnert sich gerne an Sancho. "In den sechs Monaten, in denen ich ihn hatte, gab es kein einziges Disziplinproblem. Im Gegenteil. Er ist ein ruhiger und angenehmer Typ", sagte der langjährige Bundesliga-Trainer.

Sancho (23), der zur Saison 2021/22 für 85 Millionen Euro vom BVB zu Manchester gewechselt war, hatte bei den Red Devils auch wegen Querelen mit Teammanager Erik ten Hag zuletzt keine Aussicht auf Spielzeit. Die Leihe nach Dortmund soll ihm wieder Auftrieb geben.