BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund wohl zuversichtlich wegen Maatsen-Transfer

© getty

BVB: Ottmar Hitzfeld stärkt Edin Terzic

Der ehemalige Erfolgstrainer von Borussia Dortmund Ottmar Hitzfeld hat Edin Terzic gestärkt. "Ein Trainerproblem hat Dortmund sicher nicht. Sie haben in den letzten Jahren ja oft den Trainer gewechselt, trotzdem ist diese gewisse Inkonstanz geblieben", sagte der 74-Jährige der dpa.

"Edin Terzic macht aus meiner Sicht einen sehr guten Job. Er ist für mich auch ein Trainer, der eine sehr positive Ausstrahlung an der Seitenlinie hat. Er gefällt mir auch in den Interviews sehr gut, er antwortet sehr besonnen", erklärte Hitzfeld, der den BVB zu zwei Meistertiteln und 1997 zum Gewinn der Champions League geführt hatte.

Nach einer enttäuschenden Hinrunde stand Terzic massiv in der Kritik, bekam von der Führungsriege um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke aber das Vertrauen ausgesprochen. "Was in Dortmund passiert, ist auch für mich nicht erklärbar", sagte Hitzfeld. "Sie haben sehr gute Einzelspieler, sie haben auch gute Typen in der Mannschaft. Trotzdem strauchelt man immer wieder gegen mittelmäßige Mannschaften."

