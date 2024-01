FIFA-Weltauswahl: Harry Kane als einziger Bundesliga-Profi nominiert

Die 23 Nominierten für die FIFA-Weltauswahl, die im Rahmen der bevorstehenden "The Best FIFA Football Awards" ermittelt werden soll, wurden vom Weltverband veröffentlicht. Mit Harry Kane hat es auch ein Spieler aus der Bundesliga auf die Liste geschafft.

Zudem dürfen auch zwei deutsche Nationalspieler von sich behaupten, zum illustren Kreis dazuzugehören: Ilkay Gündogan vom FC Barcelona und Antonio Rüdiger von Real Madrid.

Auf die Liste gesetzt wurden sie von mehr als 28.000 Profifußballern, die dafür verantwortlich waren, eine Weltauswahl zu bilden. Die Elf des Jahres 2023 wird bei der Verleihung am 15. Januar in London preisgegeben. Sie besteht aus einem Torhüter, drei Verteidigern, drei Mittelfeldspielern und drei Stürmern. Der elfte Platz geht an den Feldspieler mit der nächsthöheren Anzahl an Stimmen.

Für die Bewertung wird die Leistung zwischen dem 19. Dezember 2022 und dem 20. August 2023 genommen. Dies gilt auch für die Wahl des FIFA-Weltfußballers, der unter anderem am selben Abend ermittelt wird.

Die 23 Nominierten auf einen Blick

TORHÜTER:

Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgien)

Ederson (Manchester City, Brasilien)

Emiliano Martínez (Aston Villa, Argentinien)

VERTEIDIGER:

Rúben Dias (Manchester City, Portugal)

Virgil van Dijk (Liverpool, Niederlande)

Éder Militão (Real Madrid, Brasilien)

Antonio Rüdiger (Real Madrid, Deutschland)

John Stones (Manchester City, England)

Kyle Walker (Manchester City, England)

MITTELFELDSPIELER:

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid, England)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgien)

Ilkay Gündogan (Manchester City/Barcelona, Deutschland)

Luka Modric (Real Madrid, Kroatien)

Rodri (Manchester City, Spanien)

Bernardo Silva (Manchester City, Portugal)

Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)

STÜRMER:

Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad, Frankreich)

Erling Haaland (Manchester City, Norwegen)

Harry Kane (Tottenham Hotspur/Bayern München, England)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, Frankreich)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Inter Miami, Argentinien)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)

Vinícius Jr (Real Madrid, Brasilien)