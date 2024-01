FC Bayern München, News und Gerüchte: Serhou Guirassy zum FC Bayern München? Offenbar noch kein Kontakt

© getty

Serhou Guirassy zum FC Bayern München? Offenbar noch kein Kontakt

Trotz eines angeblichen Interesses soll es bisher keinen Kontakt zwischen Vertretern des FC Bayern München und Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart gegeben haben. Das berichtet Sky. Ein Winter-Wechsel erscheint demnach unwahrscheinlich, konkreter könnte es im Sommer werden - je nachdem, was mit Eric Maxim Choupo-Moting und Mathys Tel passiert.

Zuletzt hatte die Sport Bild vermeldet, dass sich die Münchner mit dem 27-jährigen Stürmer, der aktuell auf Platz zwei der Torschützenliste hinter Harry Kane rangiert, beschäftigen. Guirassy kann Stuttgart per Ausstiegsklausel in der Winterpause für 17,5 Millionen Euro und im kommenden Sommer für eine Summe zwischen 20 und 21 Millionen verlassen. In den kommenden Wochen wird er seiner Mannschaft wegen der Afrika-Cup-Teilnahme mit Guinea ohnehin fehlen.

Guirassy wechselte, nachdem er in der vergangenen Saison bereits an den VfB ausgeliehen war, im Sommer 2023 für eine Ablösesumme von neun Millionen Euro fest von Stade Rennes nach Stuttgart. Neben dem FC Bayern sollen auch zahlreiche Klubs aus der Premier League, unter ihnen Manchester United, und der Serie A (AS Rom, AC Milan) interessiert sein.