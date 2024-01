"Müsste etwas Furchtbares passieren": Müller-Witwe glaubt an Rekord von Harry Kane

Die Witwe von Gerd Müller glaubt, dass nach Robert Lewandowski auch Harry Kane den einstigen Torrekord ihres verstorbenen Gatten brechen wird.

"Ist doch klar, dass Harry Kane jetzt Robert Lewandowski überholt, dass er sich den Rekord schnappt", sagte Uschi Müller der Sport Bild. "Auf alle Fälle schafft er das! Es müsste schon etwas Furchtbares passieren, wenn das nicht klappen sollte."

Müller erzielte in der Saison 1971/72 40 Tore in einer Bundesliga-Saison, vermeintlich eine Bestleistung für die Ewigkeit. In der Spielzeit 2020/21 überbot ihn der mittlerweile zum FC Barcelona abgewanderte Lewandowski um ein Tor - nun jagt Kane den neuen Rekord. Nach 16 Spielen steht er bereits bei 21 Toren.

Die Bayern-Ikone Müller verstarb am 15. August 2021 - kurz nachdem Lewandowski seinen Rekord gebrochen hatte - im Alter von 75 Jahren. Laut seiner Witwe würde er Kane einen neuen Rekord gönnen: "Er hätte gesagt: 'Super. So was brauchen wir bei Bayern!' Natürlich hätte er sich mit Kane gefreut."