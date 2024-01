BVB, News und Gerüchte: Napoli soll Emre Can im Auge haben, Marco Reus wird beim Gedanken ans Karriereende emotional

© getty

BVB, News: Marco Reus spricht offen über Ängste vor dem Karriereende

Borussia Dortmunds Offensivstar Marco Reus hat offen über seine Gefühlswelt beim Gedanken an das Ende seiner aktiven Karriere gesprochen.

"Dieser Moment, nach meiner Karriere in ein tiefes Loch zu fallen. Emotional, aber auch nicht hundertprozentig zu wissen: Was kommt dann?", sagte Reus in der YouTube-Show Unspoken hinsichtlich seiner Ängste vor dem Aufhören.

Der Vertrag des 34-Jährigen beim BVB läuft kommenden Sommer aus. Ob er darüber hinaus in Dortmund bleibt oder seine Laufbahn anderswo fortsetzt, ist aktuell noch offen.

Jedenfalls freut sich Reus bereits auf die anstehende Rückrunde: "Ich bin der ungeduldigste Mensch der Welt. Ich muss immer auf Zack sein. Ich freue mich schon riesig, dass am Montag das Training wieder losgeht."

Reus hat bislang 409 Spiele für Dortmund bestritten. Dabei gelangen dem 48-maligen deutschen Nationalspieler 166 Tore und 124 Assists.