BVB, News und Gerüchte: Deal um Jadon Sancho wird für Manchester United schwere Kost - das ist der Kader von Borussia Dortmund für das Trainingslager

BVB, Gerücht: Sancho-Deal für Manchester United schwere Kost

Laut übereinstimmenden Medienberichten steht Jadon Sancho kurz davor, bis zum Saisonende von Manchester United an Borussia Dortmund ausgeliehen zu werden. Nun berichtet die englische Zeitung Times, dass der Deal für die Red Devils finanziell nicht unbedingt zufriedenstellend werden dürfte.

Demnach wolle der BVB lediglich ein Drittel von Sanchos Gehalt übernehmen. Manchester müsste dem 23-jährigen Offensivspieler demnach immer noch rund sechs Millionen Euro für den Rest der Saison bezahlen, obwohl er bei einem anderen Verein spielen würde.

Die Engländer seien trotzdem gewillt, das Angebot zu akzeptieren, da derzeit keine andere Alternative existiere, den seit dem Zerwürfnis mit Trainer Erik ten Hag aussortierten Sancho loszuwerden.

Sancho war im Sommer 2021 von Dortmund nach Manchester gewechselt. In der laufenden Saison kam der 32-malige englische Nationalspieler bisher lediglich in drei Pflichtspielen zum Einsatz. Letztmals am 26. August beim 3:2-Sieg gegen Nottingham Forest.