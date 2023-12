FC Bayern München, News und Gerüchte: Thomas Tuchel angeblich "besessen" von Ronald Araújo vom FC Barcelona - scharfe Kritik an Min-jae Kim

Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern München pocht offenbar auf einen ganz bestimmten Transfer und erntet nach dem Debakel gegen Eintracht Frankfurt deutliche Kritik. Auch Min-jae Kim bekommt sein Fett weg. Außerdem sprach Sven Ulreich über das Aus des ehemaligen Torwarttrainers Toni Tapalovic. Alle News und Gerüchte rund um den FCB.

Demnach sei der Bayern-Coach davon überzeugt, dass der Innen- und Rechtsverteidiger die Gegenwart und Zukunft in der Münchner Defensive sein wird. Deshalb plane der deutsche Rekordmeister einen ersten Vorstoß, um die Möglichkeit eines Transfers auszuloten. Bereits am Samstag war von einem Telefonat zwischen Tuchel, Sportdirektor Christoph Freund und Araújo die Rede, welches der FCB-Trainer vor dem 1:5 bei Eintracht Frankfurt nicht kommentieren wollte .

© getty

FC Bayern München, News: Stefan Effenberg kritisiert Thomas Tuchel

Stefan Effenberg hat nach dem 1:5 des FC Bayern München bei Eintracht Frankfurt Kritik an Thomas Tuchel geübt. Der FCB-Coach hatte sich nach dem Spiel eine Mitschuld an der Klatsche gegeben.

"Normalerweise hast du als Bayern München doch einen klaren Plan, eine klare Taktik, wenn du in Frankfurt spielst", sagte Effenberg im Sport1-Doppelpass: "Er nimmt damit den Spielern ja aber eine gewisse Eigenverantwortung weg. Du vertraust doch deinen Spielern, auf dem Platz auch mal selbst etwas zu verändern, taktisch - und das nimmst du damit ja weg. Lass' das doch mal die Mannschaft machen. Sag' der Mannschaft: Dann regelt ihr das."

Außerdem echauffierte sich der ehemalige Nationalspieler über die Aussagen von Tuchel, dass die Bayern nach Expected Goals gewonnen hätten.

"Das ist so ein Scheiß. Nach einem 1:5 mit so etwas zu kommen - nein, also wirklich", erklärte Effenberg bezüglich des Statistikwerts: "Da musst du doch auch als Trainer eine klare Analyse machen und sagen: Wir waren von eins bis elf nicht auf dem Platz. Wir waren so schlecht, Frankfurt hat uns komplett im Griff gehabt."

Eine andere Wortwahl würde "vielleicht auch bei der Mannschaft besser ankommen, als wenn du immer herumeierst", mutmaßte Effenberg.