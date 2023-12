BVB, News und Gerüchte heute: Schlägt Borussia Dortmund für die Abwehr bei Manchester United zu?

© imago images

BVB, Gerücht: Juventus weiter scharf auf Abdoulaye Kamara

Nachdem ein Wechsel zu Juventus im Sommer scheiterte, könnte Abwehrspieler Abdoulaye Kamara Borussia Dortmund nun im Winter verlassen. Laut Sky sind die Bianconeri weiter an dem 19 Jahre alten Innenverteidiger interessiert und es gebe Gespräche wegen eines Leihgeschäfts. Auch Klubs aus der Bundesliga und dem Ausland hätten wegen Kamara angefragt.

Kamara wechselte 2021 aus dem Nachwuchs von PSG zur Borussia. Dort bringt er es für die zweite Mannschaft in der 3. Liga auf zehn Einsätze in dieser Spielzeit. Auch in der Youth League lief er einmal auf, dagegen spielt er bei den Profis noch keine Rolle.