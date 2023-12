FC Bayern München und Bayer Leverkusen stark betroffen! Diese Stars aus der Bundesliga fahren voraussichtlich zum Afrika Cup

© getty

Ramy Bensebaini, Algerien (Borussia Dortmund)

Wie Bouna Sarr vom FC Bayern hat auch der Dortmunder Bensebaini bereits den Afrika-Cup gewonnen. 2019 sicherte er sich an der Seite von Superstar Riyad Mahrez den Titel in Ägypten. Dem BVB wird der Linksverteidiger in diesem Zeitraum schmerzlich fehlen - denn es gibt keinen gelernten Ersatz auf dieser Position.