BVB, News und Gerüchte: Juventus will offenbar Talent Abdoulaye Kamara verpflichten

Borussia Dortmund könnte der Abgang eines weiteren Defensivspielers bevorstehen, zudem buhlt Juventus angeblich um ein Talent aus der U23. Sébastien Haller spricht offen vom Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

© getty BVB, Gerücht: Juventus will Dortmund-Talent Abdoulaye Kamara holen Wie die französische Sportzeitung L'Equipe berichtet, will Juventus das BVB-Talent Abdoulaye Kamara verpflichten: Der 18-Jährige soll für eine Saison nach Italien ausgeliehen werden, anschließend soll eine Kaufpflicht in Höhe von vier Millionen Euro plus Boni greifen. Die beiden Klubs sollen angeblich mitten in den Verhandlungen stecken. Knackpunkt: Die Borussia möchte sich eine Rückkaufoption sichern, sollte der Franzose bei Juve einschlagen. Kamara war 2021 ablösefrei aus der Akademie von PSG nach Dortmund gewechselt. Ein Einsatz in der Bundesliga steht noch aus, vergangene Saison stand er gegen Bayer Leverkusen einmal im Liga-Kader. In der U23 lief es da schon bedeutend besser: 2022/23 kam er auf 20 Einsätze in der 3. Liga (1 Tor, 4 Vorlagen), dazu kamen sechs Spiele in der UEFA Youth League und eines für die U19. Kamaras Vertrag läuft noch bis 2025.

© getty BVB, Gerücht: Innenverteidiger Papadopoulos denkt über Abschied nach Borussia Dortmund droht der Abgang eines weiteren Defensivspielers. Wie Sky berichtet, denkt Innenverteidiger Antonios Papadopoulos über einen Abschied aus Dortmund nach. Demnach sieht der 23-Jährige bei den Schwarz-Gelben keine Perspektive auf regelmäßige Einsätze bei den Profis. Sollte der BVB mit seinen Bemühungen um einen neuen Innenverteidiger erfolgreich sein, wäre Papadopoulos hinter dem potenziellen Neuzugang, Niklas Süle, Mats Hummels und Nico Schlotterbeck nur noch die fünfte Wahl. In Dortmund kam der Deutsch-Grieche hauptsächlich in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz. Interesse soll es laut Sky von den griechischen Top-Klubs Panathinaikos und Olympiakos sowie aus den Niederlanden, Deutschland und England geben. Im Juni berichtete der kicker, dass der VfB Stuttgart ein Auge auf Papadopoulos geworfen habe, ein Wechsel konkretisierte sich allerdings nicht. Der Vertrag des 23-Jährigen beim BVB ist noch bis Sommer 2024 datiert. Für Dortmund wäre das laufende Transferfenster somit eine der letzten Chancen auf eine Ablösesumme.