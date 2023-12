BVB, News und Gerüchte: Kein Freund von "aufgewärmtem Kaffee"! Matthias Sammer gegen Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund

© getty

BVB, News: Niklas Süle kämpft um Stammplatz

Borussia Dortmunds Trainer hat Niklas Süle die Türen geöffnet, künftig wieder einen Stammplatz zu haben.

"Niklas musste sich gedulden. Aber wir wussten, wenn er fleißig bleibt, wenn er Gas gibt, dass wir uns immer auf ihn verlassen können", sagte Terzic vor dem Duell mit PSG in der Champions League: "Jetzt ist die Zeit, in der wie ihn brauchen. Jetzt ist die Zeit, in der er seine Chance nutzen will."

Süle könnte gegen Paris Saint-Germain aufgrund der angespannten Kadersituation sogar in die Startelf rücken. Julian Ryerson fehlt verletzt, Thomas Meunier ist für die Königsklasse nicht gemeldet und Marius Wolf droht auszufallen - somit würde nur der Nationalspieler für die rechte Abwehrseite übrog bleiben.

Beim 2:3 gegen RB Leipzig hatte Süle bereits mit einem soliden Auftritt nach Einwechslung überzeugt und sogar ein Tor erzielt.

"Niklas ist nach der Länderspielpause leider lange ausgefallen durch seine Erkrankung. In der vergangenen Woche konnte er aber wieder mittrainieren. Er hat gegen Leipzig eine gute Leistung gezeigt", sagte der BVB-Coach.

In der Hinrunde hatten bisher meist Nicoo Schlotterbeck und Mats Hummels in der Innenverteidigung den Vorzug erhalten. Deshalb hat Süles Berater Volker Struth laut Sky bereits ein Gespräch mit Sportdirektor Sebastian Kehl geführt, ein Wechsel sei aber kein Thema.