BVB, News und Gerüchte heute: Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 soll ein Kandidat sein - Youssoufa Moukoko bleibt im Januar wohl

Ausgerechnet ein Supertalent vom FC Schalke 04 soll das Interesse von Borussia Dortmund geweckt haben. Youssoufa Moukoko wird wohl auch in der Rückserie für die Schwarzgelben stürmen. Außerdem: Personalprobleme vor dem Topspiel gegen Bayern Leverkusen und Ratschläge von Júlio César. Die News zum BVB am Sonntag.

Der frisch gebackene U17-Weltmeister gilt als eines der größten Juwele im deutschen Fußball . Kein Wunder also, dass Ouédraogo zuletzt bei mehreren namhaften Klubs als Neuzugang gehandelt wurde. So sollen sich neben dem FC Bayern auch der FC Liverpool, Napoli und RB Leipzig um den Teenager bemühen. Dabei hat RBL laut eines Berichts der Bild aus dem November die besten Karten. Die Sachsen sollen sich schon seit rund einem Jahr um ihn bemühen .

Die Liste der Interessenten am deutschen Junioren-Nationalspieler Assan Ouédraogo (17) wird immer länger: Laut Transferjournalist Ekrem Konur hat auch der BVB ein Auge auf das Mittelfeldtalent vom Erzrivalen FC Schalke 04 geworfen und plant einen Vorstoß für einen möglichen Transfer.

Moukoko steht nach einer Verlängerung Anfang des Jahres noch bis 2026 beim BVB unter Vertrag, Zuletzt wurde vor allem Bundesligarivale 1. FC Köln mit dem Angreifer in Verbindung gebracht. Der FC wollte ihn schon im Sommer, für den Januar war ein Leihgeschäft im Gespräch .

Trotz der Spekulationen um einen Transfer im Januar plant man gemäß eines Berichts von Sky beim BVB für die Rückrunde fest mit Stürmer Youssoufa Moukoko. Die Verantwortlichen wollen demnach mit den drei Stürmern Moukoko, Niclas Füllkrug und Sebastién Haller die zweite Hälfte der Saison in Angriff nehmen.

BVB, News: Júlio César nennt den entscheidenden Unterschied zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern

Borussia Dortmunds ehemaliger Abwehrspieler Júlio César hat sich zum Unterschied zwischen Branchenprimus FC Bayern und dem BVB geäußert. Der 60 Jahre alte Brasilianer erläuterte bei Sport1: "Dem BVB fehlt die nötige Mentalität und Erfahrung. Hier ist der FC Bayern den Dortmundern noch weit voraus."

Für César ist auch klar, dass dies in der unterschiedlichen Herangehensweise beider Vereine auf dem Transfermarkt begründet liegt. "Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass Bayern Spieler kauft, um zu gewinnen, während der BVB Spieler kauft, um sie später zu verkaufen", sagte er.

Trotzdem hofft César, "dass der Verein irgendwann dort steht, wo er sich selbst sieht - nämlich ganz oben." Am liebsten mit seiner Hilfe, so der Champions-League-Sieger von 1997: "Manchmal wünschte ich mir, dass ich noch mehr helfen könnte. Wann immer der BVB mich braucht, werde ich da sein. Wenn Borussia wieder dahin will, wo man früher war, müssen sie wieder die richtigen brasilianischen Spieler verpflichten."