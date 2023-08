FC Schalke 04 - Fiese Moves und Malocher-Gen: Das ist der königsblaue Shootingstar Assan Ouédraogo

Der fulminante Zweitliga-Start zwischen dem HSV und Schalke 04 brachte womöglich einen neuen Stern am Fußballhimmel hervor: Der erst 17-jährige Assan Ouédraogo traf für die Königsblauen zum zwischenzeitlichen 1:1 und ließ im Profi-Bereich ein erstes Mal aufblitzen, welches Potenzial in ihm steckt. Doch wer genau ist das momentan wohl gehypteste Talent im deutschen Fußball eigentlich?

Ouédraogos Premiere zog den fast schon obligatorischen Hype nach sich: Ekstase und Lobesyhymnen in den Kommentarsektionen der Social-Media-Kanäle und der Traum nach dem nächsten Superstar im Schalke-Dress. "Ich weiß, wenn ich jetzt darum bitte, dass man ihn in Ruhe lässt, dann wird das sowieso nichts", sagte Reis. "Er wird auch nicht jedes Spiel machen."

In Testspielen gegen Bocholt und Lukas Podolskis Gornik Zabrze traf der Mittelfeldspieler schon ins Schwarze. Überhaupt hinterließ er im Trainingslager einen bleibenden Eindruck, vor allem bei Trainer Thomas Reis, der Ouédraogo vor dem HSV-Spiel als "Rohdiamanten" pries und seine Unbekümmertheit hervorhob.

Für Außenstehende mag die Nominierung Ouédraogos für die erste Elf vielleicht überraschend dahergekommen sein, doch diese hatte sich schon in Schalkes Vorbereitung zumindest angedeutet.

Für den 17-Jährigen ein persönlicher Traumeinstand, auch wenn seine Schalker in einer turbulenten Partie in Hamburg mit 3:5 den Kürzeren zogen .

Das Eröffnungsspiel der neuen Saison in der 2. Liga stand für Assan Ouédraogo ganz im Zeichen der ersten Male: das erste Profi-Spiel, sofort der erste Startelf-Einsatz und als ob das nicht genug wäre, direkt nach 22 Minuten das erste Tor im Herrenbereich.

Und auch in Königsblau feierte der Shootingstar bereits erste Erfolge. Ouédraogo gewann 2022 mit Schalke die deutsche B-Junioren-Meisterschaft.

Dort entdeckte ihn auch der DFB. Nach einigen Einsätzen für die deutsche U16 gewann er 2023 mit der U17 von Trainer Christian Wück die Europameisterschaft in Ungarn. Daran hatte Ouédraogo maßgeblichen Anteil. Der zentrale Mittelfeldspieler stand in fünf von sechs Spielen auf dem Platz, erzielte einen Treffer und verwandelte letztlich den entscheidenden Strafstoß beim dramatischen Elfmeterschießen im Finale gegen Frankreich .

Wie sein Geburtsort Mülheim an der Ruhr schon verrät, ist Assan Ouédraogo ein echter Junge aus dem Pott. Schon im Alter von acht Jahren wechselte der Sohn des früheren Profis Alassane Ouédraogo (3 Bundesliga-Einsätze für Köln, 62 Länderspiele für Burkina Faso) von der TuS Union 09 Mülheim nach Gelsenkirchen und durchlief seither etliche Jugendmannschaften der Schalker.

© getty

Assan Ouédraogo: Feiner Fuß und Malocher-Gen

Der 17-Jährige fällt unter die Kategorie "Box-To-Box-Spieler" und ist extrem fleißig, quasi ein Malocher, was dem Klischee nach gerade bei einem Klub wie Schalke besonders hoch angesehen ist. Spielt Ouédraogo auf der Acht, also im zentralen Mittelfeld, pendelt er zwischen einem Sechzehner und dem anderen hin und her und macht unglaublich viele Meter. Er ist auch als Zehner einsatzbar und notfalls auf Linksaußen oder der Sechs, allerdings sind letztere beiden Positionen nicht sein ideales Betätigungsfeld.

Seine größte Stärke? Aktionen mit dem Ball am Fuß und seine wuselige Spielart. "Er hat fiese Körper-Moves drauf. Das ist eine Riesenqualität", sagte Reis nach dem Spiel in Hamburg. Ouédraogo ist immer wieder für einen Überraschungsmoment gut, besitzt diesen gewissen Spielwitz und findet auch in engen Räumen technisch saubere Lösungen, um Chancen zu kreieren oder selbst zum Abschluss zu kommen.

Das ist eine Qualität, die in dieser Spielzeit gerade gegen die vielen tiefstehenden Gegner zum Faktor werden könnte. Zudem ist er mit seinen 1,91 Metern für Luftduelle defensiver wie auch offensiver Art prädestiniert.

"Er bringt alles mit, Spielintelligenz, Schnelligkeit, Teamfähigkeit, Torgefährlichkeit und er kann den finalen Pass spielen!", sagte Olaf Thon (57), der selbst mit zarten 17 Jahren über Nacht auf Schalke zum Star wurden, bei Sport1.

Für einen Minderjährigen wenig verwunderlich ist er körperlich noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Mit welcher physischen Robustheit es im Erwachsenenbereich und gerade in der 2. Liga zugeht, wird er sicherlich noch das eine oder andere Mal zu spüren bekommen. Damit geht eine Kernkompetenz für zentrale Mittelfeldspieler einher: Balleroberungen. Da ist freilich noch Luft nach oben beim Youngster. Reis will Ouédraogo "behutsam aufbauen" und wird neben den "fiesen Moves" auch die Schwachstellen seines Schützlings genau im Blick haben.