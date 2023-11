BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Köln, Fulham und Crystal Palace offenbar Optionen für Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko hätte wohl mehrere Optionen, sollte er sich für einen Tapetenwechsel entscheiden. Derweil verteidigt Moukoko seinen BVB-Kumpel Karim Adeyemi gegen Kritik wegen dessen U21-Absage. Die News zu Borussia Dortmund heute.

BVB, News: Youssoufa Moukoko weckt wohl bei mehreren Vereinen Interesse

Unter anderem die beiden Premier-League-Klubs FC Fulham und Crystal Palace sowie der 1. FC Köln würden wohl Interesse an Youssoufa Moukoko anmelden, sollte sich der Stürmer für einen Abschied von Borussia Dortmund entscheiden. Das berichtet TEAMtalk.

Demnach sollen sich auch der FC Liverpool und Newcastle United für Moukoko interessieren. Allerdings haben die beiden englischen Topklubs auf dem Transfermarkt zunächst wohl andere Prioritäten.

Indes schreibt TEAMtalk, dass sich Moukoko weiterhin gerne beim BVB durchsetzen würde. Eine Leihe im Januar könnte aber wohl ebenso möglich werden wie ein fester Transfer, sollte Moukoko in Dortmund doch keine wirkliche Perspektive mehr auf eine Verbesserung seiner Situation sehen.

Der 19-Jährige steht in Dortmund noch bis 2026 unter Vertrag, ist allerdings lediglich Ergänzungsspieler und Stürmer Nummer drei hinter Niclas Füllkrug und Sébastien Haller. In der laufenden Saison kam Moukoko bisher meist nur zu Kurzeinsätzen, insgesamt stand er in elf Pflichtspielen auf dem Platz (zwei Tore).