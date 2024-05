HSV vs. St. Pauli: Hamburger Derby in der 2. Bundesliga heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Für den HSV geht es heute um einiges. Der Relegationsplatz liegt vier Punkte entfernt. Um noch Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga zu haben, darf sich das Team von Trainer Steffen Baumgart keine Fehler mehr erlauben. St. Pauli hingegen führt die Liga an und hat den fixen Aufstieg so gut wie in der Tasche.

vor Beginn Die Partie des 32. Spieltags geht um 18.30 Uhr los, gespielt wird im Volksparkstadion, der Heimstätte des HSV.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Hamburger Stadtderby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli.