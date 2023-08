BVB, News und Gerüchte: Auch Bayern, Leipzig und Real dran? Dortmund pokert wohl um Serben

Borussia Dortmund interessiert nach Informationen der Bild für den serbischen Abwehrspieler Stefan Lekovic von Roter Stern Belgrad. Marius Wolf glaubt nicht an einen negativen Effekt durch die verpasste Meisterschaft in der vergangenen Saison. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Trotzdem soll Lekovic von der Borussia genau beobachtet werden. Mit ihrem Interesse sind die Schwarz-Gelben allerdings nicht alleine. Dem Bericht und einer weiteren Meldung von Sport1 zufolge sind aus der Bundesliga auch der FC Bayern und RB Leipzig am 1,92 Meter großen Lekovic dran. Im Winter soll bereits ein Angebot von Real Madrid in Höhe von vier Millionen Euro von Roter Stern abgelehnt worden sein. Laut Sport1 scheiterte auch Man City mit einer ähnlichen Offerte.

BVB, News: Marius Wolf über verpasste Meisterschaft

Marius Wolf vom Bundesligisten Borussia Dortmund glaubt nicht an einen negativen Effekt durch die verpasste Meisterschaft in der vergangenen Saison. "Ich glaube nicht, dass wir einen Knacks bekommen. Wir haben in der Rückrunde von allen Teams in den Top-5-Ligen die meisten Tore geschossen und Punkte erzielt", sagte der 28-Jährige in einem Interview mit Sport1. "Daran wollen wir anknüpfen. Wir können und wollen es den Leuten zeigen."

Eine besondere Rolle spielt dabei auch Trainer Edin Terzic: "Er lebt für diesen Verein. Da packen auch wir als Spieler vielleicht nochmal ein, zwei Prozent obendrauf. Und: Edin ist extrem glaubwürdig." Über seinen 2024 auslaufenden Vertrag hat sich der Außenbahnspieler derweil noch keine Gedanken gemacht. "Ich habe mich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt. Ich bin hier, habe noch ein Jahr Vertrag, will Gas geben und Dortmund helfen."

