BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund dachte wohl über Niclas Füllkrug nach - Transfer für die Abwehr geplant?

Borussia Dortmund dachte offenbar über einen Transfer von Niclas Füllkrug nach. In der Abwehr soll angeblich nochmal nachgebessert werden. Außerdem haben sich Sebastian Kehl und Gregor Kobel geäußert. Alle News rund um den BVB im Überblick.

Der Nationalspieler würde nur bedingt in das gesuchte Anforderungsprofil passen. Außerdem wäre die ausgerufene Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro zu hoch für den BVB.

Borussia Dortmund denkt wohl über die Verpflichtung eines weiteren Stürmers nach. Laut den Ruhr Nachrichten sei die Führungsetage des BVB unsicher, ob Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko für die Aufgaben in der kommenden Saison ausreichen. Zumal Haller der Mannschaft sehr wahrscheinlich vom 13. Januar bis zum 11. Februar fehlen wird, wenn er wie zu erwarten in seinem Heimatland Elfenbeinküste beim Afrika-Cup auflaufen wird.

Außerdem hatte Emre Can häufiger in der Innenverteidigung ausgeholfen. Der neue Kapitän ist allerdings vorrangig für das defensive Mittelfeld eingeplant.

BVB, News: Sebastian Kehl dementiert Dissonanzen in der Transferpolitik

Sportdirektor Sebastian Kehl hat klar dementiert, dass es in der jüngeren Vergangenheit bei Borussia Dortmund Dissonanzen bezüglich der Transferpolitik gegeben haben soll.

"Es ist totaler Blödsinn, dass es Dissonanzen gab! Aber zu einer Entwicklung gehört auch Reibung. Das vernünftig zu moderieren, ist wichtig - und es ist uns bislang in allen Personalien sehr gut gelungen - speziell auch während der Sommer-Transferperiode 2022", erklärte Kehl im Interview mit dem kicker.

Kehl weiter: "Das wird auch zukünftig kein Problem sein. Dass im Umfeld Erwartungshaltungen entstehen durch einen werthaltigen Verkauf wie den von Bellingham, ist verständlich. Aber ich darf mich in meiner Position nicht treiben lassen von Gerüchten, TV-Experten, Foren, Medien. Ich werde auch keine politischen Entscheidungen treffen. Wir machen das, wovon wir im Sinne des Klubs überzeugt sind. Niemand außer uns hat diese Innensicht mit all den notwendigen Informationen."

Den ehemaligen Mittelfeldspieler würde es "nullkommanull" interessieren, "was als Ferndiagnose geschrieben oder gesagt wird. Intern waren wir immer komplett ruhig. Wir haben einen klaren Plan verfolgt, der gut und lange vorbereitet war und auch jederzeit passende Alternativen bot."

Außerdem äußerte sich Kehl zu den aktuellen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Dieser habe sich zwar noch "nicht ganz" regeneriert wie vor der Pandemie, doch die Klubs hätten die Krise inzwischen überstanden. Dabeu sei die "Lücke zwischen den englischen Klubs und dem Rest in Europa noch einmal gewachsen", sagte er.

"Und jetzt kommt in Saudi-Arabien noch ein weiterer Player hinzu, der mit so viel Geld um sich wirft, dass einem nahezu schwindlig wird - das ist rational nicht mehr zu begründen", ergänzte Kehl und kritisierte: "Ich versuche, in den Vertragsgesprächen, die ich führe, auch ein Verständnis bei den Spielern zu erzeugen für die Situation unseres Klubs. Diese Summen, die speziell in Saudi-Arabien gezahlt werden, zu erklären, ist schlicht nicht möglich. Sie verändern den Markt und machen es uns noch schwerer, zu agieren. Es gehen ja inzwischen nicht mehr nur Altstars dorthin, sondern auch jüngere Spieler. Wenn sich das so fortsetzt, entwickelt sich der Fußball in eine Richtung, die ihm ganz sicher großen Schaden zufügen wird."