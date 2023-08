BVB, News und Gerüchte: Dortmund wohl wochenlang ohne Innenverteidiger Nico Schlotterbeck

Der BVB muss wohl wochenlang auf Nico Schlotterbeck verzichten. Lothar Matthäus gibt dem neuen Dortmund-Kapitän Emre Can wichtige Ratschläge. Alle News und Gerüchte rund um den BVB im Überblick.

Unabhängig davon hieß es in der Bild am Montag, Dortmund möchte einen weiteren Innenverteidiger verpflichten . Damit soll das Trio aus Schlotterbeck, Niklas Süle und Mats Hummels unterstützt werden.

Dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge fürchte man im Verein eine Ausfallzeit von drei bis fünf Wochen. Damit würde Schlotterbeck den Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal gegen Regionalligist Schott Mainz ebenso verpassen wie das erste Bundesligaspiel des BVB gegen den 1. FC Köln am 19. August.

Laut der Bild verzögerte sich diese Untersuchung jedoch. Schlotterbeck ließ bereits in der USA ein MRT anfertigen, doch das brachte noch kein finales Bild über die Schwere der Verletzung.

Nachdem er sich im Testspiel gegen San Diego das linke Knie verdreht hatte, schickte Borussia Dortmund Innenverteidiger Nico Schlotterbeck nach Hause, um dort eine weitere MRT-Untersuchung über sich ergehen zu lassen. Diese sollte am Montag stattfinden.

Die Verletzungsseuche, die Borussia Dortmund bereits in der Hinrunde der vergangenen Saison heimgesucht hat, geht offenbar unvermittelt auch in dieser Spielzeit weiter. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, soll sich Keeper Gregor Kobel beim Testspiel gegen Manchester United einen Muskelfaserriss zugezogen haben und soll sieben bis zehn Tage pausieren müssen.

BVB, News: Lothar Matthäus gibt Neu-Kapitän Emre Can Ratschlag

Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus hat Emre Can, dem neuen Kapitän von Borussia Dortmund, einen Ratschlag mit auf den Weg gegeben. "Can ist Stammspieler, er hat eine überragende Rückrunde gespielt und war schon immer einer der Wortführer", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Gleichzeitig müsse sich der Mittelfeldspieler aber seiner neuen Verantwortung bewusst werden: "Er war auf dem Platz immer sehr gestenreich unterwegs, da könnte er sich jetzt vielleicht ein wenig zurücknehmen."

Dennoch glaubt der 62-Jährige, dass der BVB mit Can die richtige Wahl getroffen hat. Die Wertschätzung, die der 29-Jährige bei den Schwarz-Gelben erhalte, habe "man bereits an seiner Vertragsverlängerung gesehen."

