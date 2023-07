FC Liverpool: Darum wird 80-Millionen-Stürmer Darwin Núñez sein Geld wert sein

Für Stürmer Darwin Núñez lief die Debutsaison beim FC Liverpool alles andere als optimal. Eine schlechte Teamleistung, ein hinkender Haaland-Vergleich und die verherrende Chancenverwertung trugen zur unzufriedenstellenden Torausbeute des 24-Jährigen bei. Doch in der kommenden Saison sollte er endgültig seinen Durchbruch schaffen. Das sind die Gründe.

Am Ende belegte der LFC den fünften Platz. Und wie so oft: Wenn es bei einer Mannschaft nicht läuft, werden oft die Stürmer zu Schuldigen gemacht. Der Sündenbock? Darwin Núñez. Sein Kopfstoß und die folgerichtige rote Karte gegen Crystal Palace waren ein Sinnbild seines schwierigen Einstands. "Darwin weiss, dass er damit seine Teamkollegen im Stich gelassen hat", verdeutlichte Trainer Jürgen Klopp nach Spielende.

An der Anfield Road lief es im vergangenen Jahr so gar nicht rund. Verletzungsprobleme zogen sich bei den Reds wie ein roter Faden über die gesamte Spielzeit. Auch viele Leistungsträger, gerade im so dünn besetzten Mittelfeld, waren betroffen.

Er machte in der laufenden Vorbereitung wieder das, wozu ein Mittelstürmer auf dem Platz ist: Tore schießen. Drei Treffer in vier Testspielen zeigen einen deutlichen Aufwärtstrend. Zwar waren die Gegner teils nicht die namhaftesten, allerdings konnte der Uruguayer dadurch das nötige Selbstbewusstsein tanken. Und das Wichtigste ist doch: Núñez trifft endlich.

Was der 24-Jährige jedoch unter Beweis gestellt hat, ist dass er sich Gelegenheiten erarbeiten kann. Dies unterstreicht auch die Statistik der "expected Goals", laut der Darwin Núñez bei 0,76 Toren pro 90 Minuten, also 14 Premier-League-Treffern stehen müsste. Stattdessen traf der Stürmer nur neun Mal. Aber in dieser Spielzeit sollte bei Núñez alles anders laufen!

Es ist nicht zu verleugnen, dass auch Núñez einen wesentlichen Anteil an der verkorksten Saison des FC Liverpool hatte. Der Nationalstürmer Uruguays scheiterte viel zu häufig an sich selbst. Er verballerte eine Unmenge an Chancen, teils slapstickartig, worunter viele waren, bei denen sich so manch Zuschauer dachte: "Der ist schwieriger zu vergeben als ihn zu machen." Núñez' Chancenverwertung muss in dieser Saison unter allen Umständen anders aussehen.

© getty

FC Liverpool, Darwin Núñez: Der Haaland-Druck ist weg

Als der 24-Jährige im vergangenen Sommer für eine Summe von 80 Millionen Euro von Benfica Lissabon an die Anfield Road wechselte, fiel automatisch eine Menge Druck auf den Stürmer. Der Vergleich mit Erling Haaland, welcher in der selben Transferperiode sogar für 20 Millionen Euro weniger vom BVB zu Manchester City wechselte, war so offensichtlich wie unlogisch.

Haaland krönte sich bereits vor seiner Zeit auf der Insel einmal zum Torschützenkönig der Champions League und bewies sich während seiner Zeit in Dortmund schon in einer Top-Liga. Núñez spielte bei Benfica zwar auch in der Champions League, doch die portugiesische Liga ist doch noch mal eine kleinere Nummer als die Bundesliga. In seiner letzten Saison in Portugal erzielte er 26 Tore in 28 Spielen - eine ähnliche Torquote von ihm in der Premier League zu erwarten wäre unfair. Und: Haaland ist neben Kylian Mbappé der beste Spieler seiner Generation, wenn nicht sogar überhaupt. Darwin Núñez ist und bleibt ein sehr guter Stürmer, auch wenn er den Vergleich mit Haaland nicht gewinnen kann.

Dass Núñez kein Haaland ist, sollten jetzt alle verstanden haben. Das wird ihm helfen. Der erste Druck ist weg, bliebe noch die hohe Ablöse.

FC Liverpool, Darwin Núñez: Benfica-Geschichte wird sich wiederholen

Bei Benfica lief es für Núñez auch erst in der zweiten Saison so richtig rund. Nach sechs Treffern in seiner Debütsaison erzielte der Uruguayer im Folgejahr 26 Tore und machte sich dadurch in ganz Europa einen Namen als Top-Stürmer. Die Geschichte wird sich wiederholen. Prognose: Der LFC-Stürmer wird in seinem zweiten Jahr bei den Reds aufgehen und die geforderten Tore erzielen.