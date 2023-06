BVB - Marius Wolf im Interview: "Ich habe mir oft eingebildet, irgendetwas Komisches zu spüren"

Operation am Herzen, Nationalmannschaftsdebüt und der verspielte Meistertitel: Borussia Dortmunds Marius Wolf hat eine aufwühlende Saison hinter sich. Im Interview mit SPOX und GOAL blickt er zurück und nach vorne. Außerdem spricht der 28-jährige Rechtsverteidiger über Raphaël Guerreiro, Jude Bellingham und Niklas Süle.

Herr Wolf, Sie waren über weite Strecken der Saison Stammspieler bei Ihrem Lieblingsklub und wurden erstmals in die Nationalmannschaft berufen - am Ende stand aber der tragisch verspielte Meistertitel. Wie blicken Sie auf diese Saison zurück? Marius Wolf: Dass wir den Meistertitel so knapp verpasst haben, ist extrem bitter. Beim Abpfiff habe ich nur Leere gefühlt. Persönlich verbinde ich aber auch viel Gutes mit der vergangenen Saison. Die Nominierung zur Nationalmannschaft war im positiven Sinne ein i-Tüpfelchen. Was schießt Ihnen als erstes in den Kopf, wenn Sie an das entscheidende Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 denken? Wolf: Wie wir nach dem Spiel vor der Südtribüne standen und uns die Fans trotzdem mit Gesängen aufgebaut haben. Das haben wir Spieler nicht erwartet. Dieser Moment wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Diese Atmosphäre der Gemeinschaft spricht für den BVB und seine Fans und ist einzigartig im Fußball. Wie lief der Tag danach ab? Wolf: Es gab ein Treffen mit allen Beteiligten. Der Vorsitzende der Geschäftsführung, der Sportdirektor und der Trainer haben Ansprachen gehalten. So kurz danach war es für uns alle schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich fand es aber wichtig, dass wir alle nochmal zusammengekommen sind. Auch, weil wir die Spieler verabschieden konnten, die den Verein verlassen. Raphaël Guerreiro wechselt ablösefrei zum FC Bayern München. Wie beurteilen Sie seinen Transfer? Wolf: Ich wünsche ihm persönlich alles Gute - obwohl er offenbar zu Bayern geht. (lacht) Rapha ist menschlich ein Super-Typ und ein überragender Fußballer. Für mich war klar, dass er zu einem Top-Klub wechseln würde. Auch Jude Bellingham zieht es zu einem solchen: Real Madrid. Wie haben Sie seine Entwicklung beim BVB erlebt? Wolf: Wenn ich ihn bei seiner Ankunft und jetzt vergleiche, sehe ich zwei verschiedene Personen. Ich habe bisher im Fußball noch nie gesehen, dass sich jemand in so kurzer Zeit derart weiterentwickelt - fußballerisch, vor allem aber menschlich.

© imago images "Dieser Moment wird mir für immer in Erinnerung bleiben": Marius Wolf lobt die Unterstützung der Dortmunder Fans nach dem verpassten Meistertitel. Nach der Enttäuschung am 34. Spieltag sagte Hans-Joachim Watzke, dass "einige Spieler mit dem Druck nicht umgehen konnten". Teilen Sie diese Ansicht? Wolf: Natürlich hat ein enormer Druck geherrscht. Es wurde viel geredet, man hat viel mehr Feedback bekommen als sonst, die Medien haben Geschichten in der Dauerschleife produziert. Ich habe das aber ausgeblendet und bin mit der Situation klargekommen. Ich kann nur in mich hineinschauen. Haben Sie jemals mehr Druck gespürt als vor diesem Spiel? Wolf: Vor dem Rückspiel gegen Chelsea im Achtelfinale der Champions League habe ich einen ähnlichen Druck empfunden. War das ganze Umfeld emotional zu aufgeladen? Wolf: Nein, davon lebt der Sport. Es wäre eher schlimm gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Am wichtigsten ist, dass wir daraus lernen. Aus solchen Erlebnissen kann man extrem viel mitnehmen. Wir wissen, was wir das nächste Mal in so einer Situation anders machen müssen. Und zwar? Wolf: Man kann Druck auch positiv sehen, dann kann Druck sogar schön sein. Man muss mehr darüber sprechen, was man gewinnen - und weniger darüber, was man verlieren kann. Das Spiel selbst hätten wir meiner Meinung nach ruhiger angehen müssen. Nach dem 0:1 hätten wir nicht so überhastet auf den Ausgleich drängen sollen. Wir hätten mehr auf die Defensive achten müssen. Im SPOX-Interview vor etwa eineinhalb Jahren haben Sie erzählt, dass Sie sich vor Spielen immer Motivationsvideos anschauen. Praktizieren Sie das immer noch? Wolf: Nicht mehr so konsequent wie damals. Je nachdem, wie ich mich fühle. Mittlerweile höre ich meistens einfach nur Musik. Haben Sie sich vor dem Mainz-Spiel etwas angeschaut? Wolf: Nein. Haben Sie Beispiele für Videos, die Sie sich als Einstimmung vor Spielen schon angeschaut haben? Wolf: Früher hauptsächlich Videos von Cristiano Ronaldo, zuletzt von Conor McGregor.

© getty "Wenn ich ihn bei seiner Ankunft und jetzt vergleiche, sehe ich zwei verschiedene Personen": Marius Wolf schwärmt von Jude Bellinghams Entwicklung. Oftmals entsteht nach großen Niederlagen ein besonderer Geist, der Mannschaften später zu großen Siegen trägt - beispielsweise den FC Bayern nach dem Finale dahoam 2012 zum Triple 2013. Gab es diesmal einen Dortmunder Schwur? Wolf: Die Enttäuschung war am Tag danach zu groß, um sich auf die neue Saison einzuschwören. Nach und nach müssen wir aus der Enttäuschung aber Kraft schöpfen. Wir wollen nächste Saison an diese Rückrunde anknüpfen. Ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Rückrunde war wohl Co-Trainer Armin Reutershahn, der im Winter zum Trainerteam gestoßen ist. Wolf: Armin ist zu uns gestoßen, weil Peter Hermann leider mitten in der Saison aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden musste. Beide sind tolle Co-Trainer. Ich kannte Armin schon von meiner Zeit bei Eintracht Frankfurt, da war er auch als Co-Trainer tätig. Er ist menschlich ein Klasse-Typ, mit dem man immer quatschen kann. Mit seiner Erfahrung war er vor allem für die jungen Spieler extrem wichtig. Im Winter-Trainingslager hat er mit uns viel an den Standards gearbeitet. Man hat in der Rückrunde gesehen, dass wir uns in diesem Bereich extrem verbessert haben. Wie haben Sie die Zeit zwischen dem letzten Bundesligaspiel und der Zusammenkunft beim DFB verbracht? Wolf: Ich war erst zuhause und dann ein paar Tage mit meiner Freundin und einem befreundeten Pärchen in Griechenland im Urlaub. In so einer Phase bin ich lieber unter Leuten als alleine. Ich habe versucht abzuschalten und nicht über Fußball nachzudenken. So bin ich aus der negativen Gedankenspirale herausgekommen. Wie war das Zusammenkommen mit den Bayern-Spielern Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala und Leroy Sané beim DFB? Wolf: Natürlich haben wir darüber geredet. Sticheleien der Bayern-Spieler gab es aber nicht. Ihr BVB-Kollege Niklas Süle fehlt etwas überraschend im DFB-Kader, begleitet wurde die Nicht-Nominierung von Diskussionen über seine Arbeitseinstellung. Wie beurteilen Sie das? Wolf: Ich trainiere jeden Tag mit ihm und sehe, dass er bei jedem Training und in jedem Spiel 100 Prozent gibt. Er war ein sehr wichtiger Faktor für unsere starke Rückrunde.

© imago images Marius Wolf absolvierte bisher drei Länderspiele für Deutschland. Sie haben beim Lehrgang im März Ihr Länderspieldebüt gefeiert. Hatten Sie schon im Vorfeld der WM Kontakt mit Hansi Flick? Wolf: Nein. Er hat mich im März zum ersten Mal angerufen. Für mich war das sehr überraschend. Sie standen dann sowohl gegen Peru als auch gegen Belgien in der Startelf. Wie lautete Flicks Feedback? Wolf: Er war damit zufrieden, wie ich mich in die neue Mannschaft und das neue System eingefunden habe, und meinte, dass ich im Verein weiter Gas geben soll. Die Beliebtheitswerte der deutschen Nationalmannschaft sind seit Jahren schlecht. Was muss passieren, dass vor der Heim-EM im kommenden Jahr doch noch Euphorie ausbricht? Wolf: Es muss in Deutschland wieder ein Gemeinschaftsgefühl entstehen. Wir müssen die Spiele gewinnen, das ist der wichtigste Punkt. Wir brauchen aber auch die Unterstützung der Fans, gerade wenn es mal nicht gut läuft. Wie haben Sie die missratene WM in Katar verfolgt? Wolf: Ich habe zwar alle Spiele angeschaut, mich zu dem Zeitpunkt kurz nach meiner Herz-OP aber in erster Linie mit mir und meinem Körper beschäftigt.