BVB: Zehn Momente, die für die Saison von Borussia Dortmund stehen - eine Achterbahnfahrt der Gefühle

Der BVB kann erstmals seit 2012 Deutscher Meister werden. Am 33. Spieltag hat Borussia Dortmund die Tabellenspitze in der Bundesliga nach einer Niederlage des FC Bayern München übernehmen können. Edin Terzic und Co. können nun eine Saison krönen, die wie eine Achterbahnfahrt war.

Skepsis machte sich breit - im Umfeld des BVB, aber auch unter den Fans. Doch wenige Worte reichten, um das Lager zu emotionalisieren. Terzic packte vor allem die Anhängerinnen und Anhänger der Dortmunder von Beginn an und riss sie mit. Ein Schlüssel für das, was am Ende dieser Saison stehen könnte.

Nachdem Marco Rose am Ende der Vorsaison entlassen worden war, entschied sich der BVB dazu, Terzic erneut als Cheftrainer einzustellen . Der Mann, der den letzten Titel nach Dortmund brachte. In einer überragenden Rückrunde marschierte der heute 40-Jährige damals zum DFB-Pokal-Sieg.

"Lasst uns so hungrig sein wie noch nie", sagte Edin Terzic nach seiner Vertragsunterschrift in einer kurzen Videobotschaft: "Lasst uns so hart arbeiten wie noch nie. Lasst uns so positiv sein wie noch nie und lasst uns so laut sein wie noch nie - um zu feiern wie noch nie." Vor allem auf das Feiern habe er "mega Bock".

Eine außergewöhnliche Situation, die das Team enger zusammen-, die sportlichen Ziele aber auch zunächst in weite Ferne rücken ließ. Weil man Youssoufa Moukoko nicht den Druck auflasten wollte, als Stammspieler in die Saison zu gehen, verpflichtete der BVB später Anthony Modeste vom 1. FC Köln.

Als der BVB den Transfer von Sébastien Haller bekanntgab, war die Euphorie in Dortmund endgültig da. Der Abgang von Erling Haaland, das wussten alle, würde sportlich nicht zu kompensieren sein. Doch mit Haller hatte man eine Top-Alternative gefunden. 31 Millionen Euro bezahlten die Dortmunder an Ajax. Der Angreifer zeigte zuvor unter anderem bei Eintracht Frankfurt, dass er in der Bundesliga Top-Leistungen bringen kann.

Lee Buchanan (89.), Niklas Schmidt (90.+3) und Oliver Burke (90.+5) sorgten dafür, dass die Selbstzweifel in Dortmund bereits früh in der Saison zurück waren. "Wie wir uns die Tore fangen, war brutal dämlich und brutal ärgerlich", haderte Terzic anschließend bei Sky . Es sollte längst nicht das letzte Mal gewesen sein ...

Fans und Spieler feierten dieses Unentschieden , als wäre es der Gewinn der Meisterschaft. Mit heutigem Wissen könnte man sagen, dass sie da gar nicht so falsch lagen. Und Modeste? Der erzielte damals seinen zweiten und bisher letzten Bundesliga-Treffer für den BVB. Sein erster entschied das Auswärtsspiel bei Hertha BSC am 4. Spieltag (1:0).

Langer Ball in die Spitze, Chaos in der Hintermannschaft des Rekordmeisters, eine Flanke auf den zweiten Pfosten und plötzlich war er da: Der große Moment von Modeste. In den Vorwochen hart dafür kritisiert, dass er kaum Tore erzielt und auch sonst so gut wie gar nicht am Spiel beteiligt ist, wurde der Franzose zum Helden - auch am Moukoko-Tor hatte er mit seiner Vorlage Aktien.

Und doch bestätigte sich der Trend zunächst: Der FC Bayern war das bessere Team und ging verdient mit 2:0 in Führung. Doch in der Schlussphase der Partie drehte der BVB plötzlich auf. In der 74. Minute gelang Youssoufa Moukoko der Anschlusstreffer. Als alles auf einen knappen Sieg der Münchner hinauszulaufen schien, griffen die Dortmunder aber nochmal an.

Die Ausgangslage war vor dem vermeintlichen Spitzenspiel am 9. Spieltag eine seltsame: Sowohl der FC Bayern, der sich gerade aus einer Ergebniskrise zu befreien schien, als auch die Dortmunder, die jüngst beim 1. FC Köln (2:3) bereits die dritte Bundesliga-Niederlage kassiert hatten, befanden sich nicht in ihrer besten Verfassung.

Schon nach dem Kantersieg gegen Freiburg kündigte Kehl bei Sky mit Blick auf die Unruhen in München an: "Wir sind dran. Das war unser Ziel." Mit dem BVB sei zu rechnen - auch dank Haller, der auf der Neunerposition nicht nur mit seinem Tor, sondern vor allem mit seiner spielerischen Qualität aufzeigte, was zuvor fehlte.

BVB, Momente der Saison: Die Saison vor dem Aus?

März und April 2023

So gut der BVB auch in der Bundesliga unterwegs war, so schnell waren die Träume in den Pokalwettbewerben beendet. In der Champions League scheiterten die Dortmunder im Ergebnis knapp, im Leistungsunterschied allerdings deutlich am FC Chelsea im Achtelfinale, obwohl die Blues alles andere als gut in Form waren.

In der Liga stand kurz darauf das richtungsweisende Spiel beim FC Bayern an. Neues Selbstbewusstsein, zehn Bundesliga-Spiele in Serie ohne Niederlage, sogar die Tabellenführung im Rücken - vor dem Topspiel schien der BVB endlich bereit zu sein, die vielen Pleiten der vergangenen Jahre vergessen zu machen. Zumal es beim Rekordmeister immer unruhiger wurde. Mit Thomas Tuchel übernahm vor dem Spitzenspiel ein neuer Trainer das Ruder in München.

Selbst diese Ausgangssituation sollte aber nicht reichen. Alles lief wie immer: Eine ordentliche Anfangsphase des BVB, dann die ersten Tore der Bayern, am Ende etwas Ergebniskosmetik und mit einer 2:4-Niederlage im Gepäck ging es nach Hause. "Wir sind heute sehr enttäuscht", sagte Terzic hinterher: "Wir fahren auch mit einer Portion Wut nach Hause." Doch dann werde man sich die Tabelle anschauen und feststellen: "Es sind zwei Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze."

Doch im Pokal folgte die nächste Pleite: RB Leipzig spielte Dortmund regelrecht an die Wand und zog so ins Halbfinale ein. Die Saison der Dortmunder vor dem Aus?