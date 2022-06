BVB - Borussia Dortmund startet unter Trainer Edin Terzic in die Vorbereitung: Zurück in die Zukunft

Am Montag startet Borussia Dortmund in die Saisonvorbereitung. Der neue Trainer Edin Terzic und die hochkarätigen Neuzugänge sollen der Mannschaft zu einem neuen Charakter verhelfen. Der BVB verspricht sich von Terzic die Wiederholung der vielen positiven Aspekte seiner ersten Amtszeit.

Sichtbar wird der Umbruch an diesem Montag noch nicht sein, wenn Borussia Dortmund als einer der letzten Bundesligisten die Vorbereitung aufnimmt und die übliche Leistungsdiagnostik ansteht. Einzig die neue Nummer zwei Alexander Meyer wird mit von der Partie sein. Das hochkarätige Neuzugang-Quintett um (den noch nicht offiziell verkündeten) Sebastien Haller, Niklas Süle, Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck und Salih Özcan genießt aufgrund vorheriger Länderspielabstellungen noch Urlaub bis Anfang Juli.

Vermutlich wird jeder dieser fünf Spieler im Vorfeld seines Transfers zum BVB Gespräche mit Marco Rose geführt haben. Den Wechsel nach Dortmund bereuen, nur weil nun Rose Geschichte und Edin Terzic künftig Cheftrainer ist, dürfte keiner von ihnen. Denn thematisch hat sich in Dortmund nichts geändert: Es ist mal wieder Umbau und Neuanfang angesagt, bei weitem nicht der erste seit dem Abgang des weiterhin überlebensgroßen Jürgen Klopp 2015.

Haller, Süle, Adeyemi, Schlotterbeck, Özcan - sie alle sollen der zuletzt so farblosen Mannschaft zu einem neuen Charakter verhelfen, der im Auftreten auf dem Platz von Leidenschaft, Emotionalität, Disziplin und Aggressivität gekennzeichnet ist. Tugenden also, die fest zum Markenkern des BVB gehören, in den vergangenen Jahren aber zusehends verschüttgegangen sind.

Vorgeben und vorleben muss diese Werte ab Montag der neue Alte Terzic, mit dem die Borussia zurück in die Zukunft will. Seine erste Amtszeit als Interimscoach dauerte zwar nur ein halbes Jahr, doch vor allem in ihrer zweiten, der sehr erfolgreichen Hälfte, kamen die Westfalen dem gewünschten Idealbild so nahe wie selten seit Klopp (und zu einem Titel).

Grandiose Insel-Importe - BVB-Rekordtransfers im Check © getty 1/24 Sebastien Haller soll beim BVB Erling Haaland beerben. 31 Millionen Euro plus Boni soll Dortmund für den Stürmer an Ajax Amsterdam überweisen. Damit reiht er sich knapp hinter Rekorddeal Ousmane Dembele ein. So schlugen sich Dortmunds teuerste Einkäufe. © getty 2/24 THOMAS DELANEY (2018/19, 20 Mio. Euro von Werder Bremen): Ging in seiner starken Debütsaison auf Anhieb voran, musste in seinem zweiten Jahr verletzungsbedingt fast komplett passen. Ging 2021 zum FC Sevilla. Note: 3,5. © getty 3/24 MAXIMILIAN PHILIPP (2017/18, 20 Mio. Euro vom SC Freiburg): Seine starken Leistungen für Freiburg konnte er in Dortmund nicht bestätigen. Nach zwei Jahren (19 Scorerpunkte in 51 Spielen) ging er für 20 Mio. nach Moskau, jetzt in Wolfsburg. Note: 5. © getty 4/24 AXEL WITSEL (2018/19, 20 Mio. Euro von Tianjin Tianhai): Unter Favre dank starker Leistungen in seinem ersten Jahr gesetzt, wurde dann seinem Anspruch als Führungsspieler immer weniger gerecht und ging in diesem Sommer. Note: 3,5. © getty 5/24 NICO SCHLOTTERBECK (2022/23, 20 Mio. Euro vom SC Freiburg): Einer der Shootingstars der vergangenen Saison. Der Nationalspieler soll zusammen mit Niklas Süle das neue Innenverteidiger-Duo bilden. Keine Bewertung. © getty 6/24 ERLING HAALAND (2019/20, 20 Mio. Euro von Red Bull Salzburg): 85 Tore in 88 Spielen sprechen für sich. Mit seinem Wechsel für 85 Millionen Euro zu Manchester City machte BVB im Sommer ordentlich Kasse. Ein Top-Deal. Note: 1. © getty 7/24 JADON SANCHO (2017/18, 20,6 Mio. Euro von Manchester City): Verzauberte mit seinen Dribblings. Schoss insgesamt 50 Tore, bereitete 65 weitere vor und brachte 85 Mio. Ablöse bei seinem Abgang nach Manchester. Note: 1. © getty 8/24 PACO ALCACER (2019/20, 21 Mio. Euro vom FC Barcelona): Glänzte zunächst auf Leihbasis, wurde dann fest verpflichtet, blieb aber nur noch ein halbes Jahr. Mit zwei Millionen Euro Gewinn an Villarreal verkauft. Note: 2. © getty 9/24 MANUEL AKANJI (2017/18, 21,5 Mio. Euro vom FC Basel): Agierte größtenteils als verlässlicher Innenverteidiger, wenn auch nicht immer fehlerfrei. Könnte in diesem Sommer bei einem passenden Angebot wohl gehen. Note: 3. © getty 10/24 MARIO GÖTZE (2016/17, 22 Mio. Euro vom FC Bayern München): Die hohen Erwartungen konnte der Rückkehrer nie erfüllen. Viele Fans nahmen ihm den Abschied 2013 immer noch übel. Fand in Eindhoven zu alter Form, jetzt neu in Frankfurt. Note: 4. © getty 11/24 JUDE BELLINGHAM (2020/21, 25 Mio. Euro von Birmingham City): Schon in jungen Jahren ziemlich abgeklärt auf dem Platz. Schoss abseits davon mit in der Causa Zwayer etwas übers Ziel hinaus. Bellingham gehört die Zukunft. Note: 1. © getty 12/24 ANDRIY YARMOLENKO (2017/18, 25 Mio. Euro von Dynamo Kiew): Sollte in Dembeles Fußstapfen treten, offenbarte aber vor allem spielerische Mängel. Nach nur einer Saison mit je sechs Toren und Assists in 26 Spielen ging er zu West Ham. Note: 5. © getty 13/24 EMRE CAN (2020/21, 25 Mio. Euro von Juventus): Erst ausgeliehen, dann fest verpflichtet. Pendelte immer wieder zwischen Stammelf und Bank, sowie zwischen Abwehr und Mittelfeld. Hängt sich rein, aber auch fehleranfällig. Note: 3,5. © getty 14/24 JULIAN BRANDT (2019/20, 25 Mio. Euro von Bayer Leverkusen): Sucht auch nach drei Jahren noch seine richtige Position. Seine Formkurve war ein Auf und Ab. Note: 4,5. © getty 15/24 MARCIO AMOROSO (2001/02, 25,5 Mio. Euro vom AC Parma): Der damalige Rekord-Deal führte den BVB mit seinen Toren ins UEFA-Cup-Finale. Doch nach schwereren Verletzungen und öffentlicher Schlammschlacht wurde sein Vertrag 2004 aufgelöst. Note: 2. © getty 16/24 NICO SCHULZ (2019/20, 25,5 Mio. Euro von der TSG Hoffenheim): Ein teures Missverständnis, immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Zeigte auf dem Platz allenfalls solide Leistungen. Die Zeichen stehen auf Trennung. Note: 6. © getty 17/24 THORGAN HAZARD (2019/20, 25,5 Mio. Euro von Borussia Mönchengladbach): Spielte eine gute erste Saison mit 21 Scorerpunkten in 43 Pflichtspielen, danach mit stark schwankenden Leistungen. Note: 3,5. © getty 18/24 HENRIKH MKHITARYAN (2013/14, 27,5 Mio. Euro von Shakhtar Donetsk): Der Armenier war in seinen drei Jahren beim BVB ein Leistungsträger, kam in 140 Partien auf 90 Torbeteiligungen. Zog dann weiter zu ManUnited und zur Roma. Note: 2. © getty 19/24 ABDOU DIALLO (2018/19, 28 Mio. Euro vom FSV Mainz 05): Der Innenverteidiger musste häufig links hinten aushelfen, wurde in Dortmund nicht glücklich. 2019 immerhin mit vier Millionen Euro Gewinn an PSG verkauft. Note: 4,5. © getty 20/24 ANDRE SCHÜRRLE (2016/17, 30 Mio. Euro vom VfL Wolfsburg): Der damals teuerste BVB-Einkauf floppte. Wurde immer wieder von Verletzungen gebremst, kam nur auf 18 Torbeteiligungen in 51 Pflichtspielen. Hörte 2020 ganz auf. Note: 6. © getty 21/24 DONYELL MALEN (2021/22, 30 Mio. Euro von der PSV Eindhoven): Hat in seiner wechselhaften Debütsaison mit neun Toren und sechs Vorlagen in 37 Einsätzen noch nicht vollends überzeugt. Note: 4. © getty 22/24 KARIM ADEYEMI (2022/23, 30 Mio. Euro von Red Bull Salzburg): Soll ab der kommenden Saison in der Offensive mithelfen, den Abgang von Erling Haaland zu kompensieren. Keine Bewertung. © getty 23/24 MATS HUMMELS (2019/20, 30,5 Mio. Euro vom FC Bayern München): Übernahm nach seiner Rückkehr gleich wieder die Rolle als Führungsspieler. Hatte zuletzt jedoch zunehmend mit Knieproblemen zu kämpfen. Note: 2. © getty 24/24 OUSMANE DEMBELE (2016/17, 35 Mio. Euro von Stade Rennes): Glänzte mit 32 Scorerpunkten in 50 Spielen, erzwang dann unrühmlich per Streik seinen Abgang zu Barca, sorgte für ein sattes Transferplus von über 100 Millionen. Note: 1.

BVB unter Terzic: Starkes Band zwischen Team und Trainer

Prompt war auch die in den Vorjahren immer mehr verblasste Identifikation der Fans mit dem Verein wieder zurück. Das Dortmunder Umfeld ist ein emotionales, was sich in düsteren Zeiten als schwerer Hemmschuh entpuppen kann. Es benötigt jedoch nicht viel, es für sich zu vereinnahmen, positiv anzuzünden und daraus jede Menge Energie zu gewinnen.

Terzic verstand es hervorragend, diesen Aspekt frühzeitig in den Vordergrund zu rücken. Obwohl ungeübt, machte er in den Pressekonferenzen rhetorisch auf Anhieb eine gute Figur und sendete klare Botschaften aus - gleichermaßen an die Anhänger wie an die Mannschaft.

Terzics Credo gegenüber dem Team lautete: Ich kann nicht immer fair, aber stets offen und ehrlich sein. Das kam bei den Spielern sehr gut an, von denen er damals wie heute einen Großteil seit längerer Zeit begleitet. Schon früh entwickelte sich so ein homogenes Vertrauensverhältnis, zum Ende hin verband Mannschaft und Trainer ein enorm starkes Band.

BVB: Die Neuverpflichtungen von Borussia Dortmund im Überblick

Name Position Bisheriger Verein Ablöse Karim Adeyemi Angriff RB Salzburg 30 Mio. Euro Nico Schlotterbeck Innenverteidiger SC Freiburg 20 Mio. Euro Salih Özcan Mittelfeld 1. FC Köln 5 Mio. Euro Niklas Süle Innenverteidiger FC Bayern München ablösefrei Marcel Lotka Torwart Hertha BSC ablösefrei Alexander Meyer Torwart Jahn Regensburg ablösefrei Sebastien Haller Stürmer Ajax Amsterdam 35 Mio. Euro

Nichts anderes als die Wiederholung dessen verspricht und erwartet man sich beim BVB in Zukunft vom 39-Jährigen. "Er ist jemand, der die Menschen im Ruhrgebiet anspricht, und er kennt auch die Seele von Borussia Dortmund", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kürzlich bei Sky. Die frühzeitige und vielversprechende Arbeit von Sportdirektor Sebastian Kehl auf dem Transfermarkt sowie gewiss auch Terzics Einstandsworte per Video nach seiner Ernennung zum Cheftrainer haben die Euphorie rund um Dortmund neu entfacht.

"Lasst uns so hungrig sein wie noch nie. Lasst uns so hart arbeiten wie noch nie. Lasst uns aber auch so positiv sein wie noch nie. Aber am allerwichtigsten: Lasst uns so laut sein wie noch nie. Dann bin ich mir sicher, dass wir die große Chance haben, eines Tages zu feiern wie noch nie", fand Terzic Worte, die seine eigenen und ihm nicht auf den Leib geschrieben waren.

In der Vorbereitung sollte es Terzics Basisarbeit zugute kommen, dass er anders als Rose im Vorjahr nicht nur einen prominent verstärkten, sondern auch weitestgehend fitten Kader übernimmt. Diesem werden auch junge Talente wie Jamie Bynoe-Gittens (17 Jahre, fehlt zum Auftakt wegen der U19-EM in der Slowakei), Tom Rothe (17) und Lion Semic (18) angehören.

BVB-Talente: Besonderer Stellenwert bei Edin Terzic

Ihnen kommt ein besonderer Stellenwert zu, Terzic will sie nicht erst langfristig nahe an die erste Elf führen - weil sie Qualität haben und Spieler aus dem eigenen Nachwuchs immer für ein Mehr an Identifikation sorgen. Das Tor von Rothe bei seinem Bundesliga-Debüt war zweifelsfrei einer der emotionalen Höhepunkte der vergangenen BVB-Saison.

"In dem Moment hast du im Stadion gemerkt, welche Euphorie das auslöst. Das ist für einen BVB-Fan mehr wert als ein 4:0", sagte Watzke und findet, die Seele der Anhänger werde "gestreichelt, wenn eins der eigenen Talente den Sprung zu den Profis schafft und dort auch spielt".

Aus ihnen und den Arrivierten ein Team zu formen, das zügig den hohen Dortmunder Ansprüchen genügt und Ergebnisse liefert, daran wird Terzics Arbeit gemessen werden. Er hat bereits bewiesen, eine Mannschaft einschwören zu können, mit zunehmender Dauer wurde sie unter ihm zu einer echten Einheit.

BVB: Der Sommerfahrplan von Borussia Dortmund

Datum Gegner Austragungsort Wettbewerb Dienstag, 5. Juli Lüner SV Kampfbahn Schwansbell, Lünen Testspiel Samstag, 9. Juli Dynamo Dresden Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Testspiel Donnerstag, 14. Juli SC Verl SPORTCLUB Arena, Verl Testspiel Montag, 18. Juli FC Valencia CASHPOINT Arena, Altach Testspiel Freitag, 22. Juli FC Villarreal CASHPOINT Arena, Altach Testspiel Freitag, 29. Juli TSV 1860 München Stadion an der Grünwalder Straße, München DFB-Pokal, 1. Runde Samstag/Sonntag, 6./7. August Bayer 04 Leverkusen Signal Iduna Park, Dortmund Bundesliga, 1. Spieltag

Der Rückendeckung seitens der Verantwortlichen kann sich Terzic sicher sein. Als Dortmunder Junge und leidenschaftlicher Arbeiter genießt er innerhalb des Klubs einen ausgezeichneten Ruf. "Er muss trotzdem Spiele gewinnen", erklärte Watzke. Mit dem Pokalduell beim TSV 1860 München und dem Ligaauftakt gegen Bayer Leverkusen stehen dem BVB gleich zwei knackige Aufgaben ins Haus.

Dennoch verwies Watzke zugleich und zu Recht darauf, mit Terzic und dem Team geduldig umzugehen: "Wir sind gerade dabei, vieles zu ändern, einiges in der Mannschaft neu zu konfigurieren. Das Mindeste ist die Champions-League-Qualifikation. Aber wir müssen so einer Mannschaft jetzt auch mal die Zeit geben. Wenn sechs, sieben neue Spieler kommen, das braucht dann seine Zeit."