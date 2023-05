BVB - News und Gerüchte: Sébastien Haller erklärt die Aufholjagd von Borussia Dortmund

Sébastien Haller hat sich zur Lage kurz vor der möglichen Meisterschaft und zur Aufholjagd des BVB geäußert. Derweil steht die Partyplanung von Borussia Dortmund nun fest. Die News und Gerüchte zum BVB.

Haller räumte ein, dass dem BVB die Verfolgerrolle leichter gefallen sei, die Mannschaft dann immer "sehr selbstbewusst, stark und dominant aufgetreten" sei. "Vielleicht war es gar kein Nachteil, an den letzten Spieltagen immer nachziehen zu müssen: Wegen der vorherigen Bayern-Siege war in unseren Köpfen ein 'Jetzt müssen wir' und kein 'Jetzt können wir' - vielleicht haben wir genau diesen Druck gebraucht. Jetzt haben wir das eine letzte Spiel, in dem alles passieren kann."

Dabei steht für Haller fest, dass man sich jetzt "auf die richtigen Dinge fokussieren" müsse, alle Nebengeräusche müssen ausgeblendet werden. Damit nahm er Bezug auf die vergangenen beiden Spiele, die Borussia Dortmund als Tabellenführer bestritten hatte. Da war das 2:4 beim FC Bayern sowie das 1:1 in Bochum. Ein Punktverlust am Samstag gegen Mainz 05 würde die Tür für den FC Bayern aufstoßen, mit einem Sieg in Köln doch noch ein letztes Mal vorbeizuziehen.

In der Sport Bild sagte der Franzose über diesen besonderen Ort für Borussia Dortmund: "Ich fahre manchmal mit meinem Auto über den Borsigplatz. Aber ich will diesen Platz unbedingt voll mit Menschen sehen. Es fehlen noch 90 Minuten, der letzte Schritt muss jetzt folgen!"

Köln empfängt am Samstag (15.30 Uhr) Serienmeister Bayern München, dem erstmals seit 2012 eine titellose Saison droht. Ein Sieg in der Domstadt ist für den Rekordmeister Voraussetzung, um den BVB noch abzufangen. Dieser empfängt zeitgleich den FSV Mainz 05, der wie Köln mit Europapokal und Abstieg nichts mehr zu tun hat.

Der Franzose, der 2021/22 die Kölner mit 20 Bundesliga-Toren in die Conference League geschossen hatte, kostete die Dortmunder fünf Millionen Euro Basisablöse. Modeste sollte bei den Westfalen den an Hodenkrebs erkrankten Sébastien Haller ersetzen. Seit dieser im Januar zurückkehrte, kommt Modeste (zwei Tore, Vertrag läuft aus) kaum noch zum Zuge.

Warmer Geldregen als Zusatzmotivation für Punkte gegen den FC Bayern: Der 1. FC Köln erhält für den Fall, dass Borussia Dortmund am Samstag deutscher Meister wird, eine Prämie in sechsstelliger Höhe. Das berichtete der Express . Die Geißböcke handelten demnach beim Verkauf ihres Torjägers Anthony Modeste (35) an den BVB im vergangenen Sommer eine entsprechende Klausel aus.

© getty

BVB - News: So plant Borussia Dortmund die Meisterfeier

Mit einem Sieg am Samstag gegen Mainz 05 wäre der BVB aus eigener Kraft deutscher Meister. Was anschließend an Feierlichkeiten folgen würde, wurde nun bekannt gegeben.

Dortmunder Behörden rechnen mit mindestens 200.000 Menschen bei einer BVB-Meisterfeier, die Dortmunder Feuerwehr plant jedoch mit einem Konzept, das die "doppelte Menge an Personen vertragen" würde, wie auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem BVB bekannt wurde.

Geplant ist ein Autokorso samt Truck mit der Mannschaft, der naturgemäß um 12.09 Uhr am Sonntag starten würde. Los ginge es am Gelände der Westfalenhütte über den Borsigplatz bis zur Innenstadt. Zudem dürfte sich die Mannschaft ins goldene Buch der Stadt eintragen.

Die Meisterschale würde wiederum auf dem Rasen und nicht wie auch schon auf der Tribüne überreicht werden. Das gab Christian Hockenjos, der Direktor Organisation beim BVB, bekannt und appellierte zugleich an die Stadionbesucher am Samstag, doch bitte nicht den Platz zu stürmen: "Am besten kann man die Schalenübergabe von seinem Tribünenplatz beobachten und nicht, wenn ich in einem Pulk auf dem Rasen stehe."

Derweil wird es am Spieltag kein Public Viewing in der Stadt geben. Es sei nicht möglich gewesen, mit dem Pay-TV-Sender Sky "die Rechte so abzustimmen, dass es einen Übertragungsweg gegeben hätte, der uns das ermöglicht hätte".

Zudem appellierten die örtlichen Behörden, im Falle einer Meisterschaft friedlich zu feiern.

FC Bayern München vs. BVB: Das Restprogramm in der Bundesliga