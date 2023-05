BVB, News und Gerüchte: Dortmund-Duo musste wohl alleine aus Augsburg zurückfliegen

Borussia Dortmunds Donyell Malen und Julian Ryerson haben offenbar getrennt von der Mannschaft die Heimreise vom 3:0-Sieg beim FC Augsburg am Sonntag antreten müssen. Sébastien Haller wirbt bei seinem ehemaligen Mitspieler von Ajax Amsterdam Edson Álvarez wohl intensiv für einen Wechsel. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB: Malen und Ryerson mussten wohl alleine zurückfliegen

Borussia Dortmunds Donyell Malen und Julian Ryerson haben offenbar getrennt von der Mannschaft die Heimreise vom 3:0-Sieg beim FC Augsburg am Sonntag antreten müssen. Das berichtet Sport1.

Dem Bericht zufolge beeilte sich der BVB-Tross nach Abpfiff, um spätestens um 20.15 Uhr - weniger als eine Stunde nach Abpfiff - das Augsburger Stadion zu verlassen. Weil am Dortmunder Flughafen ein Nachtlandeverbot besteht, hätte das Flugzeug ansonsten das eine Bus-Stunde entfernte Paderborn ansteuern müssen.

"We need to fly, Bro", rief Gregor Kobel in der Mixed Zone zum Doppeltorschützen Sébastien Haller. "Ohne Spaß, ich mach' keinen Scherz", ergänzte Kobel und verwies auf den drohenden Umweg: "Sonst müssen wir nach Paderborn."

Weil Malen und Ryerson per Zufallsprinzip von der Nada zur Doping-Probe ausgewählt wurden, mussten die beiden zurückbleiben und später nach Paderborn fliegen. Als Ryerson von Kontrolleuren abgeführt wurde, habe er dem Bericht zufolge "Fuck, so eine Scheiße!" gesagt.