BVB, News und Gerüchte: "Kein Bock!" Julian Brandt von Müller-Stichelei unbeeindruckt

Nach dem richtungsweisenden Auswärtserfolg des BVB beim FC Augsburg wollte sich Julian Brandt nicht auf eine Stichelei aus München einlassen. Derweil will Mainz 05 kein Kanonenfutter am letzten Spieltag sein, während Hans-Joachim Watzke auf das "Finale" hinfiebert. Die News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

"Es freut uns, dass wir überhaupt in diese Situation kommen", betonte Terzic. "Dieses Jahr sind wir so nah dran wie lange nicht mehr. Aber wir sind noch nicht fertig." Gegen die zuletzt sehr schwachen Mainzer gebe es am Samstag nur eine Devise: "Wir wollen ein richtig gutes Spiel zeigen, von Anfang da sein und es durchziehen."

BVB, News - Edin Terzic: Rückkehr von Sébastien Haller das größte Wunder

Für Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic ist die Rückkehr von Torjäger Sébastien Haller nach dessen Krebserkrankung "das größte Wunder" der Saison. Egal, was jetzt noch passiere, "dass er wieder bei uns ist, ist ein reines Wunder", sagte Terzic nach dem 3:0 (0:0) des BVB beim FC Augsburg hochemotional.

Der 28-Jährige war im Sommer an Hodenkrebs erkrankt und monatelang ausgefallen. Haller habe aber nicht nur als Torjäger gefehlt, so Terzic weiter, "sondern auch als Mensch in der Kabine. Er ist so wichtig." Er hoffe nun, dass sein Stürmer beim Finale am Samstag (15.30 Uhr) gegen Mainz "ähnlich erfolgreich ist. Dann ist er der Held der Saison. Wir sind aber so oder so schon so glücklich mit ihm."

Gegen Augsburg brachte Haller den BVB mit seinen Treffern auf die Siegerstraße. Dadurch dürfen die Dortmunder im Meisterkampf mit dem FC Bayern auf den ersten Titel seit 2012 hoffen. Haller sei aber nicht nur "wichtig für die Tore", sagte Terzic: "Er lässt die anderen neben sich auch glänzen."

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl war voll des Lobes "über die besondere Geschichte von Sébastien. Er hat ein ganz spezielles Lob verdient."

