BVB - News und Gerüchte: Schweden-Juwel Hugo Larsson reagiert auf Dortmund-Gerüchte

Schweden-Juwel Hugo Larsson, der beim BVB auf dem Wunschzettel stehen soll, hat sich nun erstmals zu den Gerüchten geäußert. Derweil stichelt RB Leipzig nach der Schützenhilfe für die Borussia - und ein Dortmund-Youngster könnte sein Debüt in Augsburg feiern. Die News und Gerüchte zum BVB.

© getty BVB - News: Schweden-Juwel Hugo Larsson spricht über Dortmund-Gerüchte Schwedens Toptalent Hugo Larsson soll ins Visier des BVB geraten sein. Nun äußerte sich der 18-Jährige zu den Gerüchten. Im Gespräch mit Fotbollskanalen sagte Larsson: "Ich weiß nicht, ob sie mich verfolgen. Ich habe nur gelesen, was ihr über ihr Interesse geschrieben habt. Viel mehr weiß ich darüber nicht. Aber es ist klar, dass Dortmund ein toller Verein ist, zu dem junge Spieler gehen können." Generell hat es ihm die Bundesliga aber angetan, wie Larsson erklärte: "Ich habe schon einmal gesagt, dass die Bundesliga eine Liga ist, in die ich wechseln möchte, also denke ich, dass sie perfekt zu mir passen würde. Dann werden wir sehen, wo ich lande, wenn es eine Bewegung geben wird. Wie ich schon sagte, es ist das Projekt, das mir am meisten am Herzen liegt, das ist das Wichtigste." Larsson ist derzeit das wohl größte Talent im schwedischen Fußball und gab zu Jahresbeginn sein Debüt für die Nationalmannschaft. Der Mittelfeldspieler von Malmö FF steht noch bis 2026 unter Vertrag, dürfte also nicht ganz günstig werden.

© getty BVB - News: RB Leipzig stichelt nach Sieg in München Richtung Borussia Der BVB brauchte im Kampf um die Meisterschaft Schützenhilfe, die er am Samstag in Form eines 3:1-Erfolgs von RB Leipzig beim FC Bayern auch bekam. Nun meldeten sich die Sachsen unter anderem via Twitter zu Wort und nahmen auch ein Angebot des Dortmunder Bürgermeisters an Dortmunds Pott-Rivalen Schalke 04 auf. Auf dem offiziellen Twitter-Account von RB Leipzig hieß es: "Hey BVB, wir wären dann soweit. Wann können wir für den Eintrag ins goldene Buch vorbeikommen?" Gemeint war eine Aussage von Dortmunds Bürgermeister Thomas Westphal, der Schalke 04 vor einigen Wochen genau dies offeriert hatte, wenn die Knappen dem BVB im Meisterrennen mit einem Sieg in München ausgeholfen hätten. Die Königsblauen jedoch unterlagen dort 0:6, ganz anders als Leipzig. Damit aber nicht genug, denn auch RB-Kapitän Willi Orban äußerte sich nach dem Duell in München Richtung Dortmund schnippisch: "Ich weiß nicht, ob sie uns jetzt eine Fanfreundschaft anbieten wollen", sagte Orban mit Blick auf die breite Ablehnung seitens der BVB-Fans gegenüber Red Bull. Dominik Szoboszlai wiederum setzte nach seinem Treffer zum 3:1 vom Punkt auf den Jubel, den man sonst von Karim Adeyemi kennt. Beide spielten einst bei Red Bull Salzburg gemeinsam im Angriff, dieses Jubelgeste könnte also tatsächlich ernst gemeint gewesen sein.

© getty BVB - News: Julien Duranville gegen FC Augsburg erstmals im Kader Zum ersten Mal könnte Julien Duranville am Sonntag in Augsburg für den BVB zum Einsatz kommen. Der Flügelspieler ist zum FCA mitgereist. Das berichten die Ruhr Nachrichten. Demnach sei der 17-jährige Belgier am Samstag mit den Dortmundern Richtung Augsburg gestartet, wo die Schwarz-Gelben am Sonntag mit einem Sieg die Tabellenführung in der Bundesliga übernehmen können. Duranville kam im Winter für eine Ablösesumme in Höhe von 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht zum BVB. Aufgrund einer Muskelverletzung fiel er danach lange aus, inzwischen ist er wieder fit. Duranville lief in dieser Saison schon für die Erste von Anderlecht auf und erzielte in sechs Spielen ein Tor. Für Belgiens U19-Nationalmannschaft machte er auch schon zwei Spiele.