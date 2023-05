BVB, News und Gerüchte: Julian Brandt kritisiert "Stuttgart-Vibes" bei Sieg über Borussia Mönchengladbach

BVB-Star Julian Brandt war nach dem 5:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach alles andere als zufrieden. Edin Terzic spricht in der Berichterstattung über Jude Bellingham ein Machtwort - und Sébastien Haller lobt Dortmund als beste Mannschaft in Deutschland 2023. Aktuelle News und Gerüchte zur Borussia gibt es hier.

BVB, News: Julian Brandt beklagt "Stuttgart-Vibes" gegen Gladbach

Mit einem Zwischenstand von 4:0 nach gerade mal 32 Minuten hätte beim BVB im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach eigentlich nichts mehr anbrennen dürfen. Aber in der zweiten Hälfte erzielten die Fohlen noch zwei Tore und hatten kurz vor Schluss sogar die Chance auf das 3:4, bevor Giovanni Reyna in der Nachspielzeit den 5:2-Endstand markierte.

Dementsprechend kritisch äußerte sich Offensivspieler Julian Brandt im Anschluss an die Partie. "Wir waren in der ersten Hälfte sehr effizient, dadurch auch dominant", sagte er. Aber: "In der zweiten Hälfte, das hat mich ein bisschen abgefuckt, wenn ich ehrlich bin."

So habe der BVB nach der Pause "nicht mehr seriös" vor dem gegnerischen Tor agiert. "Und dann hat man so ein bisschen leichte Stuttgart-Vibes bekommen, 4:1, 4:2, dann brennt es auf einmal und Gregor hält einen noch sehr gut." Gegen den VfB hatte Dortmund trotz Überzahl und mehrfacher Führung am Ende nur 3:3 gespielt.

Im Kampf um die Meisterschaft hatte Brandt übrigens keine Hoffnung auf Schützenhilfe von Erzrivale Schalke 04: "Ein bisschen Resthoffnung hat man ja immer. Aber, ich bin ja Bremer, ich weiß, wenn Werder Bremen in München spielt, dann wird das meistens nichts. Und bei Schalke war das ja ähnlich in letzter Zeit. Man kann das schon realistisch einschätzen." Schalke verlor am Ende in München klar mit 0:6.