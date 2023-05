Schneller als Usain Bolt! Karim Adeyemi vom BVB will dennoch nicht zu Olympia

Auf 30 Metern kann Karim Adeyemi offenbar mit Usain Bolt mithalten. Von Olympia träumt der BVB-Star deshalb aber nicht.

Borussia Dortmunds Offensivspieler Karim Adeyemi hat in einem Interview über seine enorme Schnelligkeit gesprochen - und scherzhaft eine Teilnahme an Olympia 2024 in Paris ausgeschlossen.

Adeyemi wurde auf den ersten 30 Metern bereits mit einer Zeit von 3,60 Sekunden gemessen. Das Erstaunliche daran: Leichtathletik-Superstar Usain Bolt brauchte bei seinem 100-Meter-Weltrekord im Jahr 2009 (9,58 Sekunden) für die ersten 30 Meter etwas länger, genauer gesagt 3,78 Sekunden.

Im Interview mit Sky Sports darauf angesprochen, ob bei derartiger Geschwindigkeit eine Teilnahme an Olympia 2024 möglich sei, antwortete Adeyemi lachend: "Nein, ich glaube nicht. Das kann ich nicht. Ich konzentriere mich auf Fußball."

Innerhalb des Fußballs ist er seiner Meinung nach aber der schnellste Spieler, betonte Adeyemi: "Ja, ich glaube schon. Ich bin da ziemlich selbstbewusst." Möglicherweise gebe es jemanden, der ihm in Sachen Tempo nahe kommt. "Aber nicht schneller", so der 21-Jährige weiter.

© getty Karim Adeyemi zeichnet sich durch seine enorme Sprintstärke aus.

Adeyemi war vergangenen Sommer für 30 Millionen Euro von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt.

Für den BVB hat der deutsche Nationalspieler in dieser Saison bislang 29 Pflichtspiele bestritten. Dabei gelangen Adeyemi neun Tore und sechs Vorlagen.