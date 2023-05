BVB, News und Gerüchte: Nicht von Real Madrid! Borussia Dortmund liegt wohl Angebot für Jude Bellingham vor

Borussia Dortmund liegt wohl ein Angebot für Jude Bellingham vor, das nicht von Real Madrid stammt. Das neue Heimtrikot sorgt für Häme im Netz. Alle News und Gerüchte rund um den BVB.

Nach den widersprüchlichen Berichten in den vergangenen Tagen , wonach sich Jude Bellingham bereits für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden hätte, hat sich nun offenbar ein weiterer Topklub in den Poker eingeschaltet. Wie das Portal tuttomercatoweb.com berichtet, ist bei den Verantwortlichen von Borussia Dortmund nun eine offizielle Offerte für den Engländer eingetroffen.

BVB, News: Neues Heimtrikot sorgt für Häme

Der BVB hat sein von Fans gestaltetes Heimtrikot am Mittwoch offiziell vorgestellt. Das Endprodukt wird allerdings, auch unter den Anhängern, kritisch gesehen.

"Durften da auch die Fans verfeindeter Clubs mitmachen oder wie kommt sowas zustande?", hieß es unter anderem unter einem der Posts, der das neue Jersey zeigte. Andere User warfen dem Design vor, dass es "billig" aussehen würde.

Mediengestalter Timo R. aus Marl hatte sich in dem Wettbewerb gegen zahlreiche Bewerber durchgesetzt. Er sicherte sich die klare Mehrheit der rund 150.000 Stimmen. "Ein Trikot sollte auffallen und im Gedächtnis bleiben", sagte er zu dem Trikot, welches ab dem 26. Mai im Handel sein wird.

Timo R. verzichtete in seinem Design gänzlich auf Streifen, sondern setzte auf eine Silhouette des Dortmunder Heimstadions. Die Struktur soll an Kohle "und so an die Wurzeln des Ruhrgebiets" erinnern, erklärte er.