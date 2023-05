BVB und FC Bayern zanken sich um Edson Alvarez von Ajax: Mehr Can als Bellingham

Medienberichten zufolge sind sowohl der BVB als auch der FC Bayern an Edson Álvarez von Ajax Amsterdam interessiert. Doch was macht den Mexikaner aus, was sind seine Stärken und Schwachen - und könnte er wirklich der Nachfolger von Jude Bellingham in Dortmund werden?

Laut der niederländischen Zeitung Telegraaf wollen die beiden Bundesliga-Titelrivalen diesbezüglich demnächst Kontakt mit Ajax aufnehmen. Sky berichtet unterdessen, dass bereits Gespräche zwischen Álvarez und dem BVB stattgefunden hätten. Laut Sport1 gab es darüber hinaus auch schon Kontakt mit dem FC Bayern. Der 25-Jährige, der angeblich für 35 bis 50 Millionen euro zu haben wäre, spielt seit 2019 bei Ajax und schloss sich dem niederländischen Rekordmeister für eine Ablöse von damals 15 Millionen Euro an. Er ist ein Eigengewächs von Club América, ein Klub in Mexiko-Stadt, und spielte dort seit der U17. Álvarez ist in erster Linie ein defensiver Mittelfeldspieler, der aber auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann. Aufgrund seiner Körpergröße von 1,87 Metern bringt er naturgemäß eine gewisse Kopfballstärke mit. SPOX und GOAL stellen den mexikanischen Nationalspieler vor und klären, ob er tatsächlich ein Spieler ist, der speziell dem BVB weiterhelfen könnte.

Edson Álvarez zeichnet ein aggressiver Spielstil aus In den Niederlanden ist Álvarez für seine Zweikampfhärte und Aggressivität bekannt. Er geht immer voran und versucht, seine Gegenspieler unter Druck zu setzen. Das allerdings resultiert auch immer in Fouls und vielen Gelben Karten. In der laufenden Saison waren es bereits deren zehn in gerade mal 28 Spielen. Dadurch war Álvarez dann auch vor kurzem im Topspiel gegen PSV Eindhoven (0:3) gesperrt. Es war indes seine dritte Gelbsperre in der Saison - bereits das erste Saisonspiel von Ajax hatte er aufgrund einer Gelbsperre vom Ende der Vorsaison verpasst.

Edson Álvarez: Stärken und Schwächen Das Positive zuerst: Álvarez hat eine starke Berufseinstellung, gibt immer alles und ist sehr zuverlässig. Er ist sehr selten verletzt und verpasste in der laufenden Spielzeit nur ein Spiel verletzungsbedingt - in der zweiten Runde des Pokals gegen FC Den Bosch im Januar. Darüber hinaus gilt er als Anführer auf dem Feld, eine Eigenschaft, die wohl gerade dem BVB guttun würde, wo öfter Mal die Diskussion um Führungsspieler aufkommt. Allerdings neigt Álvarez eben auch dazu, übermotiviert zu Werke zu gehen. Im Spiel gegen AZ Alkmaar etwa leistete er sich einen Kopfstoß gegen einen Gegenspieler im Rücken des Schiedsrichters. Der Mexikaner hatte Glück, dass der Video-Assistent trotz der TV-Bilder nicht eingriff und er damit auf dem Platz bleiben durfte. Zudem machte sich Álvarez im Pokalfinale gegen Eindhoven keine Freunde mit seinem recht arrogant geschossenen Elfer im Elfmeterschießen. Er schoss flach und schwach in die Mitte, der Torhüter parierte ohne Mühe und direkt im Anschluss saß der entscheidende Elfer für die PSV. Ajax verlor so einen möglichen Titel in dieser Saison - in der Eredivise war man ohnehin schon chancenlos gegen den mittlerweile feststehenden Meister Feyenoord.

Edson Álvarez: Ist er der Bellingham-Nachfolger? Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass Jude Bellingham Borussia Dortmund am Saisonende verlassen wird. Noch steht dies zwar nicht fest, aber die Gerüchteküche besagt, dass Álvarez als dessen möglicher Nachfolger beim BVB gehandelt wird. Die Frage, die sich somit unweigerlich stellt, ist, ob der Mexikaner das Zeug dazu hat, dem englischen Nationalspieler zu folgen. "Es ist schwierig, Álvarez als möglichen Nachfolger von Bellingham zu sein, denn um ehrlich zu sein ist Álvarez ein sehr viel defensiverer Spieler, während es Bellingham mag, nach vorne und in den gegnerischen Strafraum zu gehen", sagt der niederländische Journalist Rian Rosendaal von VoetbalZone. "Álvarez hat in dieser Saison erst vier Tore geschossen, Bellingham steht schon bei 14." Rosendaal vergleicht den 25-Jährigen daher eher mit einem anderen BVB-Spieler: "Álvarez ist eher ein Spieler vom Typ Emre Can."

Edson Álvarez: Ist der Mexikaner reif für einen Wechsel zu einem europäischen Topklub? Edson Álvarez gilt als Führungsspieler bei Ajax, das meist eine sehr junge Mannschaft stellt. Doch davon abgesehen zeigte er in der laufenden Saison große persönliche Reife, nachdem ein angedachter Wechsel des Defensivspielers zu Chelsea für kolportierte 50 Millionen Euro im vergangenen Sommer ins Wasser gefallen war. Sein früherer Ajax-Trainer Alfred Schreuder lobte ihn explizit für seine an den Tag gelegte professionelle Einstellung trotz dieses persönlichen Rückschlags. Ein weiteres Indiz für seine Professionalität ist auch seine Bereitschaft, unter seinem jetzigen Ajax-Coach John Heitinga eine andere Position zu spielen und dies so gut wie möglich zu tun. Spielte er sonst meist vor der Abwehr auf der Sechs, war er zuletzt zumeist als Innenverteidiger gefragt und machte auch dort seine Sache mindestens ordentlich. Álvarez selbst deutete bereits im vergangenen Sommer an, bereit zu sein für ein neues Abenteuer in Europa. Anders sehen das jedoch ein paar niederländische Experten. Einer, der sich besonders deutlich positionierte, ist der Journalist Valentijn Driessen von De Telegraaf. Er bezeichnete Álvarez als den "am meisten überschätzten Fußballer der Niederlande, der auch nicht zu Ajax gehört". Driessen legte nach: "Ich habe in der ersten Halbzeit gegen AZ ein bisschen nachgezählt: er hat sechs Bälle verschenkt. Er hat sie weggeschossen, weggeköpft oder an AZ-Spieler weitergegeben." Dass sowohl Schreuder als auch Heitinga auf den Mexikaner setzen, ließ für Driessen nur einen Schluss zu: "Das sagt alles über diese Trainer aus, sie haben auch nicht viel Ahnung davon." Und auch von seinen Abwehrqualitäten ist Driessen nicht überzeugt: "Er kann einfach nicht sauber verteidigen. Es ist immer ein Foul, oder ein Tritt hier und ein Schubser da."