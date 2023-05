Niederlande: Feyenoord macht 16. Meistertitel perfekt

Feyenoord Rotterdam hat sich in der niederländischen Ehrendivision zum 16. Mal zum Meister gekürt. Der Traditionsklub gewann am Sonntag das Heimspiel gegen Go Ahead Eagles mit 3:0 (2:0) und ist nicht mehr von der PSV Eindhoven und Rekordmeister Ajax Amsterdam von Platz eins zu verdrängen.

Letztmals hatte der ehemalige Weltpokalsieger 2017 den Titel errungen. Im Kader von Feyenoord steht auch Torwart Timon Wellenreuther, der vom RSC Anderlecht ausgeliehen wurde.

Feyenoord-Coach Arne Slot ist auch bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt für die neue Saison als Trainer und Nachfolger von Oliver Glasner im Gespräch. Der 44-Jährige besitzt allerdings noch einen Vertrag bis 2025 bei Feyenoord.

Eredivisie: Tabelle nach dem Feyenoord-Sieg